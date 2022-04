"Pierwsza miłość". Odcinki 3420 - 3427. Ewelina przeżywa w więzieniu piekło, a Emilka zaczyna popadać w alkoholizm [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

"Pierwsza miłość" - w najnowszych odcinkach dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Ewelina w końcu trafia do więzienia, gdzie ewidentnie sobie nie radzi. Z kolei bliscy Emilki niepokoją się tym, że ta coraz częściej zagląda do kieliszka. Anka dowie się w końcu, jak naprawdę wyglądała sytuacja z Białym i narkotykami. Co się jeszcze wydarzy?