"Pierwsza miłość" po wakacjach 2020. Igor wyjdzie z więzienia?! Marysia znów może znaleźć się w niebezpieczeństwie... [CO SIĘ WYDARZY]

Piotr Trojan, czyli porywacz Igor, wraca do obsady serialu "Pierwsza miłość"! Czy Marysia znów powinna czuć się zagrożona? Sprawdź, co już wiemy!

"Pierwsza miłość" po wakacjach 2020 od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv

Jakiś czas temu Marysia (Aneta Zając) została porwana przez swoją siostrę i jej wspólnika, Igora (Piotr Trojan). Był to początek wielkiego dramatu, którego negatywne skutki trwają do dziś... Jak to wszystko potoczy się dalej?

Ze zdjęcia, które Aneta Zając opublikowała w mediach społecznościowych wynika, że w nowym sezonie znów pojawi się postać Igora. Aktor wcielający się w tę postać pozuje z serialową Marysią i Wojciechem Błachem. Cała trójka stoi w bocznej, obskurnej uliczce.

Czy porywacz będzie chciał zemścić się na Marysi za to, że wsadziła go za kratki? A może zmieni stronę i pomoże siostrze byłej partnerki odnaleźć Dominikę (Aneta Zając), która zniknęła po podpaleniu galerii Anety (Maria Pakulnis)? Dalsze losy bohaterów serialu "Pierwsza miłość" poznamy już wkrótce!