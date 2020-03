"Pierwsza miłość". Polsat wstrzymuje emisję serialu z powodu koronawirusa! Kiedy ostatni odcinek przed przerwą?

Niestety, wśród seriali, które znikają z telewizji w związku z pandemią koronawirusa, jest także "Pierwsza miłość". Polsat wstrzymuje emisję ze względu na to, że zdjęcia do kolejnych odcinków zostały przerwane. Kiedy ostatni odcinek?

"Pierwsza miłość", realizowana przez ATM Grupę dla Telewizji Polsat, zostaje wstrzymana. Producent poinformował już o przerwaniu prac na planach swoich seriali - początkowo miało to trwać do 22 marca, obecnie zdjęcia zawieszone są do odwołania. W związku z tym, także "Pierwsza miłość" zniknie z anteny.

- Ze względów na epidemię wstrzymane zostały zdjęcia na planach. Oznacza to w praktyce, że większość zamówień telewizyjnych do ramówki wiosennej nie zostanie zrealizowana w całości. Dotyczy to zwłaszcza seriali emitowanych w trybie codziennym - poinformował Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy. Ostatni z premierowych odcinków "Pierwszej miłości" zostanie pokazany w czwartek, 16 kwietnia 2020 roku. W kolejnych dniach o godz. 18 zobaczymy powtórki serialu paradokumentalnego "Sekrety rodziny".

Przypomnijmy, że ATM Grupa zawiesiła również prace nad takimi serialami Polsatu i TV4, jak: "Świat według Kiepskich", "Policjantki i Policjanci", "Sprawiedliwi. Wydział Kryminalny" i "Gabinet nr 5".

