"Pierwsza miłość". Przemoc domowa, oświadczyny i wyjazd do Kanady! Jagoda zgodzi się zostać żoną Piotrka? [CO SIĘ WYDARZY]

Przed nami ostatnie do tej pory zrealizowane odcinki serialu "Pierwsza miłość". Emocji nie zabraknie! Przemoc domowa, oświadczyny i wyjazd do Kanady! Jagoda zgodzi się zostać żoną Piotrka? Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w nadchodzących epizodach "Pierwszej miłości"!

"Pierwsza miłość" od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Polsacie - sprawdź program tv W najbliższych odcinkach "Pierwszej miłości" Mateusz (Leslaw Żurek) zdecyduje się na kolejny życiowy krok w związku z Emilką (Anna Ilczuk). Podczas warszatów, na których jest prelegentem, mężczyzna w otoczeniu kursantów prosi Emilkę o rękę. Na widowni znajdują się również Bartek (Rafał Kwietniewski), wciąż jeszcze mąż Emilki i Wadna (Monika Pikuła), niedoszła żona Mateusza. Kazanowa jest w ciąży! Seweryn się dowie, że to nie jego dziecko?Zobacz więcej Postawiona pod ścianą Emilka, pod wpływem nacisków publiczności, decyduje się powiedzieć "TAK". W domu jednak oświadcza Mateuszowi, że zmienia zdanie. Nie chce być jego narzeczoną pod pretekstem promocji jego szkoleń i decydować o tak ważnych sprawach, na oczach dziesiątek ludzi. Sprzeciw Emilki nie podoba się Mateuszowi. Między para dochodzi do kolejnej awantury, w trakcie której Emilka zostanie dotkliwie pobita przez swojego oprawcę. Czy tym razem Emilka zdecyduje się odejść od Mateusza? Na pomysł oświadczyn wpadnie również Piotrek (Michał Mikołajczak), który będzie musiał na pewien czas rozstać się z Jagodą (Wiktoria Gąsiewska). Dziewczyna musi wyjechać na kilka tygodni do Kanady, aby zaopiekować się chorą babcią. Gdy para żegna się na lotnisku Piotrek decyduje się na szalony pomysł - rzutem na taśmę kupuje pierścionek w automacie i oświadcza się Jagodzie. Odpowiedź dziewczyny wprowadza go w konsternację. Nie jest pewny, czy Jagoda potraktowała jego oświadczyny poważnie. Czy Jagoda przyjmie oświadczyny Piotrka? Zobacz galerię https://www.facebook.com/Serialove-950759511687014/