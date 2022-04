"Pierwsza miłość". Tymi ślubami żyła cała Polska! Tak wyglądały najpiękniejsze ceremonie w historii serialu. Drugi ślub Marysi wygrywa?

Telewidzowie już przez blisko 18 lat mogą śledzić losy bohaterów "Pierwszej Miłości", którzy wielokrotnie stawali na ślubnym kobiercu. Niektórzy z nich robili to kilkukrotnie. Zdarzyło się nawet, że doszło do podwójnego ślubu i wesela. Zobaczcie, które ze ślubnych ceremonii głównych bohaterów "Pierwszej Miłości" uznano za najpiękniejsze w historii serialu.

"Pierwsza miłość" - widzowie śledzą losy bohaterów już od 18 lat

Emisja pierwszego odcinka słynnego wrocławskiego serialu miała miejsce 4 listopad 2004 roku na antenie telewizji Polsat. Od tego czasu "Pierwsza Miłość" jest nieprzerwanie emitowana i doczekała się już blisko 4 tysięcy odcinków, co czyni ją jednym z najdłużej emitowanych seriali w historii polskiej telewizji. W tym czasie wielokrotnie dochodziło do pamiętnych zaślubin. Choć często droga przed ślubny ołtarz nie była dla bohaterów najłatwiejsza, to wzruszające ceremonie ślubne były zwieńczeniem trudu, jaki przeszli małżonkowie w drodze do upragnionego szczęścia.

Z pewnością jedną z najbardziej pamiętnych i najpiękniejszych ceremonii była ta, w której sakramentalne "tak" w końcu powiedzieli sobie Marysia i Paweł. Jednak nie tylko oni stawali na ślubnym kobiercu. Serial obfitował w wiele emocjonujących i wyjątkowych ślubów głównych bohaterów.

Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie, jak wyglądały najpiękniejsze i najbardziej wzruszające śluby w historii "Pierwszej Miłości":

