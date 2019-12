"Pierwsza miłość". Wodnik trafi do więzienia! Daniel Olbrychski odchodzi z serialu? [CO SIĘ WYDARZY]

W nadchodzących odcinkach serialu "Pierwsza miłość" będzie się działo! Wodnik trafi do więzienia! Daniel Olbrychski odchodzi z serialu? Sprawdźcie, co się wydarzy w "Pierwszej miłości"!

W związku ze zniknięciem Pawła (Michał Malinowski), Melka (Ewa Jakubowicz) została zmuszona do aresztowania swojego męża - Łukasza (Jan Wieczorkowski). Prawnik trafił do aresztu, gdzie odmawiał składania zeznań bez obecności Melki. Dodatkowo w ramach protestu rozpoczął głodówkę, która miała przyczynić się do zwrócenia uwagi mediów na mechanizmy działania policji.

W najbliższych odcinkach sprawa zaginięcia Pawła nabierze rozpędu! Melkę odwiedzi Wodnik (Daniel Olbrychski), ojciec Łukasza. Stara się przekonać synową, że jej mąż nie ma nic wspólnego z zaginięciem Pawła. Gangster oskarża Melkę o zniszczenie życia jego syna, która bez skrupułów oddała go w ręce policji. Jednocześnie przekazuje jej informację, że już wkrótce udowodni, że niesłusznie aresztowała Łukasza.

Aby dotrzymać słowa gangster udaje się na posterunek policji. Przed wspólpracownikami Melki przyznaje się do zabicia Pawła Nowogrodzkiego. Policjanci zmuszają Wodnika do napisania oświadczenia, który jednak odmawia składania szczegółowych zeznań bez obecności Melki. Dziewczyna zgadza się przesłuchać gangstera na prośbę przełożonego. Podczas zeznań Wodnik wyznaje, że zabił Pawła, ponieważ chciał usunąć z życia syna dawną miłość Melki. Działania Wodnika stanowiły również formę zemsty za pobicie Łukasza. Po przyznaniu się Wodnika do zabicia Pawła, Melka postanawia zrobić wszystko, aby mężczyzna poniósł konsekwencje swoich czynów. Gangster trafia do więzienia!

Melka ma wyrzuty sumienia, że niesłusznie oskarżyła ukochanego o morderstwo. Pełna wątpliwości decyduje się jechać pod areszt, aby przywitać ukochanego na wolności. Para próbuje dojść do porozumienia. Łukasz oświadcza Melce, że potrzebuje więcej czasu, aby na spokojnie przemyśleć ich relację. Wyprowadza się z domu. Załamana Melka nie może sobie wybaczyć tego, co zrobiła Łukaszowi.

Czy Wodnik przyznając się do zabójstwa Pawła mówił prawdę, czy chciał tylko stanąć w obronie syna?