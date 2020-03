"Pigułka strachu". Wiktoria Gąsiewska i Sylwia Lipka w filmie o pigułce gwałtu! Nagranie podbija Internet!

"Pigułka strachu - Historia pewnej imprezy" to historia dylematu pewnej dziewczyny, której ktoś zrobił krzywdę. Czy to zgłosić, ukryć, zapomnieć? Jak mówi Reżyser Życia:

Wiktoria Gąsiewska skończyła 21 lat! Jak zmieniała się i dorastała piękna gwiazda "Rodzinki.pl"?Zobacz więcej

Gwiazdą produkcji jest Wiktoria Gąsiewska, a na ekranie partnerują jej Karolina Kozera, Sylwia Lipka, Grzegorz Palkowski, Mateusz Gąsiewski, Magda Górska oraz Benjamin Andrzejewski.

Film obejrzano już ponad milion razy, a Internauci są wprost zachwyceni finalnym efektem. To tylko część komentarzy, jakie możemy przeczytać (pisownia oryginalna):

Naprawdę to powinno być wypuszczane jako film krótkometrażowy a nie wrzucane na YouTube. SERIO twoje "odcinki" to najlepsze co na tej platformie jest.

Świetny materiał,mam 45 lat dwójkę dzieci w tym 18 letnią córkę.Oglądając twoje materiały przechodzą mnie ciary,widać że są one pełne emocji i poruszają trudne na co dzień problemy społeczne.Osobiście jestem w szoku i czasem zastanawiając się nad tego typu tematami boli mnie to, że człowiek jest wstanie dopuścić się do tego typu okrucieństw,że bliźni dla bliźniego jest wrogiem nie przyjacielem.Jestem za tym by twoje materiały były pokazywane w szkołach dzieciom i nie tylko by zwiększyć świadomość ludzi i żeby każdy z nas na chwilę zanurzył się w morzu refleksji i wyniósł z twoich filmów te ważne w dzisiejszym świecie wartości,z którymi większość ludzi na co dzień się nie utorzsamia.Ja z całego serca "Reżyserze życia" życzę ci samych sukcesów i więcej rozmaitych materiałów bogatych w tego typu treści.Cieszę się ,że na świece są ludzie którzy dostrzegają problemy dzisiejszego świata.Jestem również rad,że mogę tutaj na "youtubie" podzielić się z wami moją opinią i podziękować za te wspaniałe filmy.Dziękuje jeszcze raz.Mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych wartościowych produkcjach.