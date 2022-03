Piotr Cyrwus i Maja Barełkowska mają za sobą niejeden kryzys. Oto historia miłości słynnego Ryśka z "Klanu"

Piotr Cyrwus na zawsze zapisał się w pamięci widzów jako Rysiek z "Klanu", w którego wcielał się przez 15 lat. Serialowy Ryszard Lubicz zmarł w 2235. odcinku serialu, który został wyemitowany na antenie telewizyjnej Jedynki w lutym 2012 roku. Rozstanie z serialem i jego ekipą było dla aktora dużym przeżyciem, ale też okazją, aby zaprezentować się widzom z zupełnie innej strony. Cyrwus zyskał więcej uwagi, dał się poznać jako utalentowany aktor teatralny. O jego życiu prywatnym wciąż wiadomo jednak niewiele. Jego serialową żonę, czyli Grażynkę z "Klanu" znają wszyscy, a kim jest prawdziwa żona Piotra Cyrwusa?

Niewielu wie, że Piotr Cyrwus od wielu lat jest w szczęśliwym związku. Jego żoną jest aktorka Maja Barełkowska. -Ja mam żonę piękną, inteligentną i cały czas mnie fascynuje. Jest mądra niesamowicie - wyznał jakiś czas temu w programie "Tok Szoł".

Pamiętacie wszystkie kobiety Antka Królikowskiego? Lista jego miłosnych podbojów jest długaZobacz więcej

Piotr Cyrwus i Maja Barełkowska poznali się na egzaminach do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. To nie była jednak miłość od pierwszego wejrzenia. Przez kilka lat łączyła ich jedynie przyjacielska relacja. Przełom nastąpił dopiero pod koniec studiów.

[...] Zobaczyłem jej nazwisko na pierwszym miejscu listy przyjętych. Zaimponowała mi. Ale jej imponowali koledzy ze starszych lat. Mogłem być co najwyżej przyjacielem. Wciąż opowiadała mi o kolejnych miłosnych zauroczeniach i rozczarowaniach. A jednak na życie wybrała mnie. Bo nie mam wątpliwości - to ona postanowiła, że będziemy parą. Maja podejmuje decyzje i od razu je realizuje. Nie miałem nic do powiedzenia. Pamiętam, jak jechaliśmy do Waksmunda, mojej rodzinnej wioski, żeby powiedzieć o naszych planach rodzicom. Przyjechali też rodzicie Majki. Ojcowie, jak już popili, zaczęli dzielić majątki, co kto dzieciom da na nową drogę. Złożyli się na 50-metrowe mieszkanie. Po dziewięciu miesiącach wzięliśmy ślub - powiedział w wywiadzie dla Twojego Stylu Cyrwus.