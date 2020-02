Piotr Zelt oskarża "Wiadomości"! Jego wypowiedź o Kindze Rusin została zmanipulowana!

Piotr Zelt to jeden z aktorów, który wystąpił w reportażu Macieja Sawickiego dla "Wiadomości" o Kindze Rusin. Aktor został poproszony przez dziennikarza o skomentowanie szumu wokół słynnego już wpisu dziennikarki na Instagramie. Zelt w poniedziałek (17.02) w rozmowie z Plejadą wyjaśnił, że czuje się oszukany, bo jego wypowiedzi zostały w materiale zmanipulowane.

Przypominamy, że w reportażu "Wiadomości" zatytułowanym "Medialna burza po wpisie Kingi Rusin" próbowano skompromitować dziennikarkę, nazywając ją jedną z twarzy pseudoelity, która od lat próbuje mówić Polakom jak mają żyć, a sama nie potrafi się zachować. To wszystko w odniesieniu do jej głośnego wpisu w mediach społecznościowych, w którym zrelacjonowała imprezę u Beyonce i Jaya-Z po Oscarach 2020.

Zadzwonił do mnie pan, który powiedział, że chce zrobić program dotyczący szumu medialnego, który się pojawił w sprawie wpisu Kingi na Instagramie. Program oczywiście miał być miły, z uśmiechem. Nie uprzedził mnie, że będzie to materiał dla "Wiadomości" i to jeszcze politycznie podwiązany. Mimo zastrzeżeń do tego medium, udzieliłem tej wypowiedzi. Uznałem, że często jest tak, że ludzie oglądający TVP nie oglądają mediów nie do końca sprzyjających obecnej władzy, np. TVN-u. To powoduje hermetyzm przekazu. Nie zapaliła mi się lampka kontrola, że udzielanie tej wypowiedzi jest niebezpieczne. - powiedział Piotr Zelt w rozmowie z Plejadą.

"Wiadomości" w komiczny sposób wyśmiały Kingę Rusin i jej zdjęcie z Adele. Widzowie oburzeni!Zobacz więcej

Aktor zaznaczył, że w rozmowie z dziennikarzem TVP starał się załagodzić burzę wokół Kingi, ale ta wypowiedź została wycięta.

Oni wyjęli z tego to, co pasowało im do kontekstu. Za dużo tego nie mieli. Niestety. Zrobili to, co zrobili. Kiedy zobaczyłem, jak to wygląda, zareagowałem natychmiast, pisząc do tego pana Sawickiego. Zostałem przez nich brutalnie oszukany i zmanipulowany - dodał.