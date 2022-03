Piotr Zelt przypadkiem dowiedział się, że nie jest ojcem dziecka Moniki Ordowskiej! Wielka miłość, skończyła się skandalem

Zniesmaczony (gość)

Jakie wartosci promujecie tym artykułem? Kobieta: 1) zdradziła narzeczonego - wy przedstawiacie to w świetle "niestety ślub się nie odbył..." - dla Piotra na szczęście się nie odbył, chociaż przypłacił to zdrowiem psychicznym, ale o tym tylko wzmianka, no ale przecież nie Piotr jest bohaterem artykułu... 2) karierę próbowała robić rozbierając się to w gazetkach, to w scenach erotycznych - ogólnie wzór cnót niewieścich, a to tylko taki krótki epizod do zdobycia sławy, później modelki zwykle opisują to jako "ciężka praca, wiele wyzwań i wyrzeczeń w drodze do celu" 3) wyszła za mąż za amerykańskiego milionera, który mógłby być jej tatą - zapewne poznali się przypadkiem u kolegi na domówce i była to miłość od pierwszego wejrzenia - normalka, każdy ma prawo do miłości przecież, a to ze akurat modelki gustują w milionerach to czysty zbieg okoliczności, można powiedzieć nic nie znaczący "efekt uboczny"... Pana milionera też nie podejrzewam o przeglądanie wyuzdanych profili modelek na Instagramie czy o "czytanie" gazetek, w których pozowała jego obecna żona...

Podsumowując, jestem zdegustowany wystawianiem na piedestał takich osob bo to promuje wartości takie jak rozwiązłość (zdradziła i niestety zaplanowany ślub się nie odbył, no ale co ma piernik do wiatraka), zarabianie ciałem (teraz często tłumaczone "wyzwoleniem" kobiet) i pieniądze.

02.11.2021 08:12