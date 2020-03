"Plotkara". Emily Alyn Lind i Whitney Peak gwiazdami nowych odcinków. Będą jak Blair Waldorf i Serena van der Woodsen?

Emily Alyn Lind zagra w nowych odcinkach serialu "Plotkara", który przygotowywany jest dla nowej platformy streamingowej - HBO Max. Czy jej Audrey będzie jak Serena van der Woodsen? Kto jeszcze znalazł się w obsadzie kontynuacji "Plotkary"? Sprawdź szczegóły w tekście poniżej!

"Plotkara" – obsada nowych odcinków jest już znana

Serwis Deadline przedstawił obsadę rebootu "Plotkary" przygotowywanego dla HBO Max. Jedną z głównych bohaterek serialu będzie Audrey, która po kilku latach w związku zastanawia się, czy chce czegoś więcej.

W tej roli została obsadzona 17-letnia Emily Alyn Lind, która na dużym ekranie debiutowała już w wieku 6 lat, w filmie "Sekretne życie pszczół". Młodziutka aktorka ma na swoim koncie udział w takich projektach jak: "J. Edgar", "Zemsta", "W ukryciu" czy "Doktor Sen". Emily Alyn Lind zajmuje się też śpiewaniem, co może zostać wykorzystane przez twórców "Gossip Girl". Aktorka w listopadzie 2019 r. wydała swój pierwszy singiel zatytułowany "Castles".

Oprócz Emily Alyn Lind w obsadzie powracającej "Plotkary" znalazła się też Whitney Peak, którą widzowie mogą kojarzyć z "The Chilling Adventures of Sabrina" czy jednego z odcinków "iZombie". Do obsady kontynuacji "Plotkary" dołączyli również: Eli Brown, Johnathan Fernandez i Jason Gotay.

Plotkara – co jeszcze wiadomo o kontynuacji kultowego serialu?

Za nową "Plotkarę" odpowiadają twórcy oryginału: Joshua Safran, Josh Schwartz i Stephanie Savage. Serial przygotowywany dla HBO Max ma składać się z 10 odcinków, które pokażą jak osiem lat po zamknięciu oryginalnej strony Gossip Girl, kolejne pokolenie nastolatków z Upper East Side dostaje się w łapy Plotkary. W centrum wydarzeń będą social media i sposób, w jaki przekształciły życie dorastających nowojorczyków. Narratorem opowieści będzie oczywiście tytułowa plotkara, której głosu znowu użyczy Kristen Bell.