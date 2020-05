"Pod mocnym Aniołem". Jerzy Pilch nie żyje. Słynny pisarz miał 67 lat

Ogromna strata na polskiej literatury oraz świata filmu. Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza", nie żyje Jerzy Pilch. Słynny pisarz miał 67 lat.

JERZY PILCH NIE ŻYJE

Jerzy Pilch nie żyje. Słynny pisarz zmarł w piątek, 29 maja, w swoim domu w Kielcach. W ostatnich dniach miał problemy z ciśnieniem, a od lat zmagał się z chorobą Parkinsona.

Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 roku w Wiśle. Polski pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg i scenarzysta filmowy, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1989) za tom poetycki "Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej", nagrody Paszport „Polityki” (1998) za powieść "Bezpowrotnie utracona leworęczność" oraz Nagrody Literackiej „Nike” (2001) za powieść "Pod Mocnym Aniołem", która lata później została zekranizowana przez Wojciecha Smarzowskiego. W 2004 roku Pilch na zamówienie Teatru Narodowego napisał komedię "Narty Ojca Świętego".

"Pod Mocnym Aniołem", czyli mocne kino Wojciecha SmarzowskiegoZobacz więcej

W 1994 roku przez Jerzego Stuhra został zekranizowany jego "Spis cudzołożnic", a sam Pilch odpowiadał w filmie za dialogi (za co otrzymał nagrodę na festiwalu w Gdyni) oraz pojawił się w epizodycznej roli. Dwa lata później Jerzy Pilch napisał scenariusz do jednego z odcinków serialu Janusza Majewskiego pt. "Bar Atlantic", jednak największym echem odbiły się scenariusze do dwóch filmów zrealizowanych w 2000 roku w cyklu "Święta polskie", czyli "Żółty szalik" oraz "Miłość w przejściu podziemnym".

Warto zaznaczyć, że Jerzy Pilch czasami epizodycznie również pojawiał się na wielkim ekranie. Swój występ zaliczył w filmie Witolda Adamka pt. "Wtorek", gdzie wystąpił u boku Pawła Kukiza oraz rapera Bolca.

Literacki dorobek Jerzego Pilcha zamyka "60 felietonów najjadowitszych".