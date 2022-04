Pogrzeb Ludwika Dorna. Rodzina i politycy pożegnali byłego marszałka Sejmu

W środę 13 kwietnia 2022 r. politycy, bliscy i przyjaciele pożegnali Ludwika Dorna, zmarłego 7 kwietnia polityka. Ludwik Dorn był współzałożycielem partii Prawa i Sprawiedliwości, byłym marszałkiem Sejmu, wicepremierem i szefem MSWiA. Informację o jego śmierci podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w PiS. W ostatniej drodze polityka towarzyszyli mu koledzy z sejmowych korytarzy oraz rodzina i przyjaciele.

Pogrzeb Ludwika Dorna, byłego marszałka Sejmu

7 kwietnia, w wieku 67 lat, zmarł Ludwik Dorn - współzałożyciel Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Sejmu, wicepremier i szef MSWiA. Informację o jego śmierci podała Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w PiS.

Nie żyje gwiazda estrady. "Cały czas nie możemy w to uwierzyć"Zobacz więcej

LUDWIIK DORN - SYLWETKA POLITYKA

Ludwik Dorn urodził się 5 czerwca 1954 roku. Był absolwentem socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po wydarzeniach czerwcowych w 1976 roku zaczął działać w Komitecie Obrony Robotników. We wrześniu 1980 wstąpił do Solidarności. W latach 80-tych kierował redakcją podziemnego "Głosu" i "Wiadomości". Był przeciwnikiem obrad Okrągłego Stołu. Od 1990 zaczął bliżej współpracować z Jarosławem Kaczyńskim.

Był jednym z twórców Porozumienia Centrum i wiceprezesem tej partii. Po wygranej w wyborach prezydenckich Lecha Wałęsy, trafił do Kancelarii Prezydenta, kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Odszedł z kancelarii, razem z braćmi Kaczyńskimi. Był posłem w latach 1997-2015 i współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2005-2007 był wicepremierem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Potem otwarcie sprzeciwiał się polityce PiS, za co w październiku 2008 został usunięty z szeregów partii. W 2011 roku przystąpił do klubu parlamentarnego Solidarna Polska. W wyborach prezydenckich w 2015 opowiedział się za Andrzejem Dudą. W tym samym roku w wyborach parlamentarnych ubiegał się o poselską reelekcję z listy Platformy Obywatelskiej.

Żona Ludwika Dorna - Izabela Śmieszek-Dorn, ceniona wizażystka i charakteryzatorka

Ludwik Dorn był trzykrotnie żonaty. Jego ostatnią partnerką była Izabela Śmieszek-Dorn, znana wizażystka i charakteryzatorka związana z branżą filmową. Zajmowała się charakteryzacją między innymi na planie takich seriali, jak "[Na dobre i na złe]9https://www.telemagazyn.pl/serial/na-dobre-i-na-zle-550349/)", "Blondynki", "Watahy" i filmie "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4". Największą pasją wdowy po byłym marszałku Sejmu jest jednak bodypainting, którym zajmuje się od ponad dekady. Co ciekawe, to właśnie za sprawą swojej żony Ludwik Dorn przyjął chrzest - polityk był bowiem wychowywany po świecku, bez ceremonii chrztu przy narodzinach.

Wiara jest bardzo intymną sprawą. Gdyby mąż chciał z tego wydarzenia zrobić spektakl, to jak Michał Wiśniewski zaprosiłby do kościoła telewizje - cytuje słowa wypowiedziane w 2007 r. przez Izabelę Śmieszek-Dorn w rozmowie z "Wprost" serwis kobieta.wp.pl.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl