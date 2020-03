Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Antek Królikowski pożegnał ojca nawiązując do koronawirusa i "Klanu"

W czwartek (05.03) w kościele pw. Wniebowzięcia N.M.P i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odprawiono mszę pogrzebową w intencji Pawła Królikowskiego. Aktor i juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zmarł 27 lutego br. Od lat zmagał się z chorobą neurologiczną.

W uroczystościach pogrzebowych, którym nadano charakter państwowy uczestniczyła nie tylko rodzina zmarłego aktora. Oprócz Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej oraz dzieci - Antka, Janka, Julii, Marceliny i Ksawerego, pojawili się też koledzy i koleżanki Pawła Królikowskiego m.in. Wojciech Wysocki, Joanna Kurowska, Jerzy Schejbal, Monika Zamachowska, Artur Żmijewski, Piotr Gąsowski, Krzysztof Ibisz, Michał Koterski, Radosław Pazura i Dorota Chotecka czy Piotr Cyrwus.

Antek Królikowski na pogrzebie Pawła Królikowskiego wygłosił wzruszające przemówienie, w którym nie zabrakło czarnego humoru.

W imieniu rodziny dziękuje za przybycie tak liczne. Tato wiem, że patrzysz na nas z góry. Wierzę, że Panu Bóg powierzył ci tam najpiękniejsza z ról. Dziękuję ci w imieniu kochającej żony Gosi i dzieci twoich małych Królików za wszystko. Za to, że nauczyłeś nas uśmiechać się do świata i do ludzi, pokazałeś, jaki piękny potrafi być tan świat i że warto być jego dobrą częścią. Nie było dla Ciebie rzeczy niemożliwych. Każdego dnia przypominałeś, żeby chciało nam się chcieć i udowadniałeś, że chcieć to móc. Dziękuje w imieniu Twoich rodziców dziadka Janka i Jadzi, że dałeś im wiele powodów do domu. Sam doczekałeś się wnuka i zostaniesz ogółem Józka, kiedy dowie się, kim byłeś. Naszym bohaterem będziesz na zawsze - zaczął Antek Królikowski na pogrzebie ojca.