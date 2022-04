"Policjantki i policjanci". Anna Kukawska to nie tylko serialowa Emilia Zapała. Aktorstwo to tylko jedno z wielu jej zajęć. Czym się zajmuje?

Wszyscy fani serialu "Policjantki i policjanci" doskonale znają starszą sierżant Emilię Drawską - Zapałę. Widzowie uwielbiają śliczną brunetkę w mundurze. Wcielająca się w postać Emilii Anna Kukawska to kobieta o licznych zamiłowaniach. Jakich? Sprawdźcie w naszym tekście!

Anna Kukawska - Emilia Zapała z serialu "Policjantki i policjanci"

Emilia Drawska- Zapała to jedna z głównych bohaterek serialu TV4 "Policjantki i policjanci". W jej rolę wciela się aktorka Anna Kukawska. Serialowa policjantka zyskała spore grono fanów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że aktorstwo to tylko jedno z wielu zajęć ślicznej brunetki. Anna Kukawska to kobieta wielu pasji, a przy tym wspaniała matka. Co ciekawe, jej córeczka gra razem z nią na planie "Policjantek i policjantów". Mała Gaja Zapała, czyli córka serialowych Emilki i Krzysztofa to tak naprawdę Adela - córeczka Anny Kukawskiej! Dziewczynka chętnie gra w serialu, bo jest przy niej mama.

Jak przyjeżdżam na plan, to jestem aktorką. W domu jestem mamą. A tu się okazało, że ja muszę być aktorką i mamą jednocześnie. Ekipa wymaga ode mnie profesjonalizmu, a dziecko, żebym była mamą. A jeszcze nie opracowałam tej umiejętności, żeby robić dwie rzeczy naraz - mówiła aktorka w rozmowie z Mariuszem Węgłowskim w "Połączonych".

Anna Kukawska to aktorka i piosenkarka w jednym

Anna Kukawska jest absolwentką Szkoły Filmowej w Łodzi, aktorką i wokalistką Teatru Groteska oraz Teatru Plejada w Krakowie. Jest także solistką orkiestry symfonicznej ICON oraz projektu ABBA Symfonicznie. Aktorka śpiewała chórki w koncertach u wielu wybitnych polskich wokalistów, jak na przykład Andrzej Lampert, Kayah, Kasia Kowalska, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki, zespół Bracia, IRA, New Life M (Natalia Niemen) i inni.

Poza śpiewaniem aktorka ma na swoim koncie także prowadzenie wielu imprez kulturalnych, a także udział w reklamach i programach telewizyjnych. Jak jednak podkreśla, to właśnie muzyka jest jej największą pasją.

Aktorka jest także psychoterapeutką

Z pewnością niewielu widzów serialu "Policjantki i policjanci" wie, że wcielająca się w postać Emilii Anna Kukawska jest także psychoterapeutką.

Pracuję z dorosłymi i młodzieżą. Wspieram w rozwoju, a także pomagam uporać się z takimi problemami jak np. depresja, lęki, problemy ze snem. Udzielam też konsultacji dla rodziców w duchu Rodzicielstwa Bliskości - czytamy w jej opisie na stronie znanylekarz.pl

"Policjanti i policjanci" - o czym jest serial?

Opis serialu na stronie TV4 brzmi: serial o policjantach patrolujących ulice Wrocławia to prawdziwy fenomen, który przyciąga miliony widzów dzięki bohaterom, których po prostu nie da się nie lubić oraz historiom z ich życia prywatnego i pracy - pełnej codziennych wyzwań i interwencji w najróżniejszych sytuacjach: od dramatycznych i niebezpiecznych po szokujące i zabawne.

