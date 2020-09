"Policjantki i policjanci". Beata wprowadzi się do Krzyśka! Chce go poderwać? [CO SIĘ WYDARZY]

Krzysiek od pewnego czasu jest rozdarty między dwiema kobietami - Emilką i Zuzą. Teraz do tego grona dołączy jeszcze trzecia - Beata! Co zrobi Zapała? Sprawdź, co czeka go w nowych odcinkach serialu "Policjantki i policjanci"!

Sytuacja Krzyśka (Wojciech Sukiennik) już od pewnego czasu jest bardzo skomplikowana. Teraz jednak, gdy zarówno on, jak i Emilka (Anna Kukawska), dowiedzieli się o ciąży Zuzy (Maryla Morydz), policjant znalazł się w położeniu, z którego nie ma dobrego wyjścia. Czy może być jeszcze gorzej? Szymon rusza do Gdańska, aby ratować Tymka! Asia mu pomoże?Zobacz więcej W 663. odcinku serialu "Policjantki i policjanci" Krzysiek odbędzie trudną rozmowę z żoną. Gdy wróci po służbie do mieszkania, będzie chciał tylko rzucić się na łóżko i w końcu odpocząć. Niestety, czeka go kolejna niemiła niespodzianka. Przed drzwiami będzie stała Beata (Izabella Bukowska-Chądzyńska) z walizkami, która zakomunikuje mu, że się do niego wprowadza! Mieszkanie należy do szefowej, więc Zapała nie będzie miał wiele do gadania. Szybko zauważy jednak, że Beata liczy na coś więcej, niż tylko relacje służbowe. Kobieta będzie chciała go uwieść! Zamówi nawet dla niego masażystę, aby go trochę rozluźnić. Krzysiek szybko się jednak opamięta i wytłumaczy jej, że są tylko współlokatorami i nic nigdy między nimi nie będzie. Czy jednak Beata przejmie się w ogóle takimi deklaracjami? Aby poznać dalsze losy Krzyśka i innych bohaterów serialu, oglądajcie koniecznie nowe odcinki serialu "Policjantki i policjanci"!