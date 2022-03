"Policjantki i policjanci". Jakub Kucner w serialu Czwórki! Kogo zagra jeden z najprzystojniejszych polskich aktorów?

Ronin (gość)

Serio??? Ten serial zamienia się w przygody ratowników i lekarzy. A ktoś zapomniał tam że to jest serial o policji. Doktorek i Arek i cały ten wątek z nim jest potrzebny tam jak krew z nosa. Czyli wcale. Wątek z doktorem i ratownikiem jest do dupy nie intrygujący. Na policjantach by się lepiej skupiono bo tam robi się dno. Taka siódemka to jest zlana że szok, żenujący ośrodek dla młodzieży i agresywna góralka. Kolejny patrol 5 tylko Darek ratuje i wątek z byłą komendant. Bo ani Białach ani Lena szału nie robią. Serio jedzie się po TVP ale oni przynajmniej jak robią serial, takie Na Sygnale to nie wciskają debilnych wątków z dupy jak tu. Ten serial już idzie na dno.

22.03.2022 10:26