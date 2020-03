"Policjantki i policjanci". Krzysiek trafi do szpitala! Zginie w pożarze klubu nocnego?! [CO SIĘ WYDARZY]

W jednym z nowych odcinków serialu "Policjantki i policjanci" Krzysiek Zapała trafi do szpitala! Czy jego życiu grozi niebezpieczeństwo? Sprawdź, co już wiemy!

Krzysiek (Wojciech Sukiennik) zdradził Emilkę (Anna Kukawska) z Zuzą (Maryla Morydz), która zaszła z nim w ciążę. Żadna z tych dwóch kobiet nie chce mieć z nim nic wspólnego, a na dodatek policjant popadł w całkowitą finansową ruinę i mieszka w hotelu robotniczym...

Zapała potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki i już wkrótce zacznie pracę w klubie nocnym, którego właścicielką jest tajemnicza i piękna Beata (Izabella Bukowska-Chądzyńska). W jednym z nowych odcinków serialu "Policjantki i policjanci" wybuchnie tam groźny pożar.

Zarówno Zapała, jak i większość pracowników i klientów lokalu, zdołają wydostać się z pułapki. Policjant zauważy jednak, że Beata została w środku. Bez zastanowienia wróci do zadymionej piwnicy i wyciągnie stamtąd kobietę. Chwilę później poczuje się gorzej i straci przytomność.

Informacja o całym zdarzeniu szybko dotrze do komendant Jaskowskiej, która postanowi poinformować o wszystkim Emilkę. Żona policjanta zacznie martwić się o Krzyśka. Razem z dziećmi postanowi go odwiedzić. Natknie się tam na Beatę. Między kobietami dojdzie do konfrontacji...

Jak poważne będą obrażenia Krzyśka? Aby dowiedzieć się jak potoczą się jego dalsze losy, oglądaj koniecznie nowe odcinki serialu "Policjantki i policjanci" w TV4!