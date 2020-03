"Policjantki i policjanci" odcinek 632. Wojtek zostanie aresztowany za... bieganie nago po ulicy! Zuza mu pomoże? [CO SIĘ WYDARZY]

W 632. odcinku serialu "Policjantki i policjanci" Wojtek zostanie zatrzymany przez policję! Czy będzie miał przez to kłopoty? Sprawdź, co już wiemy!

Zuza (Maryla Morydz) nie odwzajemniła uczuć Wojtka (Bartosz Piekarski). W nowych odcinkach serialu policjant rzuci się w wir randek, aby w ten sposób zapomnieć o złamanym sercu. Co z tego wyniknie?

W 632. odcinku serialu "Policjantki i policjanci" Niedźwiedzki wyląduje na ulicy... w samych slipkach! Co gorsza, zostanie złapany przez patrol policji, który zaprowadzi go na pobliski komisariat. Z tarapatów będzie musiała ratować go Zuza, która przekona policjantów, aby wypuścili kolegę. Szybko okaże się, że cały incydent był następstwem upojnej nocy, którą Wojtek spędził z tajemniczą kobietą.

Czy po tej nieprzyjemnej sytuacji Wojtek odpuści sobie randki? A może Zuza poczuje zazdrość i jednak zechce związać się z kolegą z pracy? Czas pokaże!