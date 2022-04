"Policjantki i policjanci" odcinki 881-885. Już wiadomo, kto zastąpi Wojtka Niedźwieckiego. Natalia będzie załamana! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

Otrucie, grasujący chuligani, napad i nowy partner Natalii. Oto, co czeka bohaterów serialu "Policjantki i policjanci". W galerii znajdziesz streszczenia odcinków oraz nowe zdjęcia z serialu. Sprawdź, co przed świętami wydarzy się w serialu "Policjantki i policjanci".

"Policjantki i policjanci" od poniedziałku do piątku, o godz. 19:00 w TV4

Wielkanoc coraz bliżej. Czas sprawdzić, co wydarzy się w serialu "Policjantki i policjanci" na chwilę przed świętami. Julek trafi do szpitala, a Witacki będzie szukał kogoś na miejsce Wojtka Niedźwieckiego. Tymczasem Miłosz spróbuje wyjaśnić z Jagną sprawę pocałunku, ale nie wszystko pójdzie po jego myśli.

Porwanie rodziny Krystiana Górskiego! Czy detektyw zdoła uratować żonę i synka? Zobacz więcej

Jeszcze przed świętami Natalia pozna nowego partnera. Co ciekawe, nie przypadną sobie do gustu! Co jeszcze wydarzy się na komendzie? W galerii znajdziesz streszczenia nowych odcinków oraz najnowsze zdjęcia z serialu.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl