"Policjantki i policjanci" sezon 12. Ruszyły zdjęcia do nowych odcinków! Kiedy premiera w TV?

Ruszyły już zdjęcia do 12. sezonu serialu "Policjantki i policjantki"! Kiedy zobaczymy nowe odcinki? Co czeka bohaterów? Sprawdź, co już wiemy!

"Policjantki i policjanci" już na wiosnę w TV4! Jedenasty sezon serialu "Policjantki i policjanci" zakończył się skandalem na ślubie Asi oraz niechcianą ciążą Zuzy Kowal! Cierpliwość fanów została wystawiona na poważną próbę, lecz już wkrótce produkcja wróci na ekrany. Właśnie rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków! Na planie serialu pojawili się już Bartek Piekarski, Przemysław Puchała, Bogusław Kudłek, Magda Szczepanek i Paweł Monsiel. Reszta obsady zapewne wkrótce do nich dołączy! Póki co wiemy, że skład patrolu 07 się nie zmieni - w dalszym ciągu zobaczymy w nim Asię i Szymona. Nowe odcinki serialu "Policjantki i policjanci" pojawią się na antenie TV4 już w marcu 2020 roku! Ciekawe, co tym razem przygotują dla nas scenarzyści!