"Policjantki i policjanci" sezon 12. Zwiastun nowych odcinków! Echa przerwanego ślubu Asi i Dawida oraz nowe plany Białacha [CO SIĘ WYDARZY]

Nowy – dwunasty już! – sezon "Policjantek i policjantów" będzie można oglądać od 2 marca w stałym paśmie serialu – od poniedziałku do piątku o godz. 19 w Czwórce.

Akcja pierwszego odcinka rozpoczyna się dzień po niedoszłym ślubie Asi Zatońskiej (Magda Szczepanek) z Dawidem (Bartosz Jędraś). Aśka wybiegła z kościoła za Szymonem Zielińskim (Paweł Monsiel), który wyszedł w trakcie ceremonii, nie mogąc patrzeć, jak jego ukochana wiąże się z innym i tak oboje wylądowali w domku letniskowym Zielińskich. Choć na komendzie nie milkną echa tego co się wydarzyło, to fakt, że ich miłość doczekała się drugiej szansy, której nie zamierzają zmarnować, spotyka się ze zrozumieniem ich przyjaciół i bliskich, z wyjątkiem ojca Asi... Zatoński (Krzysztof Kuliński) uważa, że Szymon zmarnuje życie jego córce i postanawia zdecydowanie wkroczyć do akcji.

Tymczasem skutki wieczoru panieńskiego, które dały się we znaki Natalii Mróz (Anna Bosak) już następnego ranka, ustępują wolniej niż można by się spodziewać, co nasuwa niepokojące podejrzenia na temat tego co właściwie jej się przytrafiło. Za radą Wojtka Niedźwieckiego Natalia idzie do lekarza. Wkrótce okaże się, że padła ofiarą podstępu i to dopiero początek problemów, z jakimi nie poradzi sobie, jeśli nie odkryje kto za tym wszystkim stoi.

Romans Krzyśka Zapały (Wojciech Sukiennik) z Zuzą Kowal (Maryla Morydz) obrócił jego małżeństwo w zgliszcza. Teraz Zuza, Krzysiek i Emilka (Anna Kukawska), jak troje życiowych rozbitków, usiłują się jakoś pozbierać po tym co się stało, ale wydaje się, że niczego nie uda się już naprawić. Sytuację pogarszają jeszcze poważne kłopoty materialne, w które Zapałów wpędził oszust finansowy i z którymi teraz radzić muszą sobie osobno.

Emilka z dziećmi gnieździ się z trudem u swoich rodziców, Krzysiek mieszka w hotelu robotniczym, ukrywając przed rodziną swoje opłakane położenie, a Zuza musi się zmierzyć z perspektywą samotnego macierzyństwa. Wbrew wszystkim przeciwnościom i stanowczej postawie Emilki, która uważa ich małżeństwo za zamknięty rozdział, Krzysiek nie potrafi się pogodzić z rozpadem rodziny i kurczowo chwyta się okruchów przeszłości, szukając punktu zaczepienia, od którego mógłby zacząć stopniowo odbudowywać to, co legło w gruzach. Nieoczekiwanie błahe zdarzenie w nocnym klubie i spotkanie z jego właścicielką, Beatą (Izabella Bukowska-Chądzyńska) owocuje pewną propozycją, która może istotnie wpłynąć na życie Zapały. Wkrótce dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które sprawią, że Krzysiek podejmie decyzję, jakiej wcześniej nie brał pod uwagę.

Wojtek Niedźwiecki (Bartosz Piekarski), którego relację z Zuzą nadszarpnęła jego nieodwzajemniona miłość i poczucie solidarności z Emilką, przeżyje trochę randkowych zawirowań i nadal ofiarnie angażować się będzie w pomoc małej Neli, którą od dawna wspiera w walce z ciężką chorobą. Góralowi, czyli aspirantowi sztabowemu Miłoszowi Bachledzie (Paweł Kowalczyk) bólu głowy przysparzać będzie jego dorosły siostrzeniec Staszek (Jakub Wróblewski), który na jakiś czas zarobkowo przyjedzie do Wrocławia i zamieszka pod jego dachem „dopóki nie stanie na nogi”. Góralowi trudno będzie zapanować nad nieokiełznanym krewniakiem, dlatego czasem uciekać się będzie musiał do zdecydowanych metod wychowawczych.

Profos (Wiesław Cichy) i Juliusz (Bogusław Kudłek) jak zwykle będą kipieć będą wszelką – nie zawsze trafioną - inicjatywą oraz snuć będą swoje teorie, domysły i plotki. Doczekają się także paru misji specjalnych, z których wywiązywać się będą w sobie właściwym stylu i z różnym skutkiem. Zgotują też fetę Białachowi (Mariusz Węgłowski), który po raz kolejny zaskoczy wszystkich na komendzie swoją nową życiowa decyzją.

Przy wsparciu Dyżurnego Jacka (Przemysław Puchała) nad pracą komendy czuwać będzie jak zawsze Komendant Jaskowska (Małgorzata Kałuzińska), która zdecyduje się na parę roszad w patrolach, a prywatnie będzie się musiała wykazać stanowczością wobec swojego życiowego partnera i ojca swego dziecka, Prokuratora Zielińskiego (Maciej Tomaszewski), kiedy ten nie popisze się w pewnej wymagającej wyczucia sytuacji. Nie wszystko jednak pójdzie zgodnie z jej oczekiwaniami, bo w grę wchodzić będzie męska ambicja i to nie tylko Zielińskiego...

