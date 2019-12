"Polityka". Ewa Kasprzyk zagrała Beatę Szydło? Serial Patryka Vegi z premiera w CANAL+!

„Polityka” Patryka Vegi to jeden z najgłośniejszych kinowych tytułów tego roku. Przed ekranami zgromadził niemal 2 miliony widzów, stając się jednym z najchętniej oglądanych filmów roku. 21 i 22 grudnia widzowie CANAL+ będą mogli zobaczyć rozszerzoną, serialową wersję.

"Polityka" odcinek 1 - w sobotę, 21 grudnia, o godzinie 21:00 na antenie CANAL+

W serialu bezkompromisowy polski reżyser bierze na warsztat rodzimą scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? „Polityka” odpowiada na te pytania. To opowieść o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.

Najnowsze dzieło Vegi było utrzymywane na etapie produkcji w całkowitej tajemnicy. Pierwsze pogłoski o realizacji wywołały niemały poruszenie pośród postaci z pierwszych stron gazet, których zachowania i wypowiedzi stanowiły kanwę dla szkicu bohaterów. Twórca zaznacza, że 80% dialogów w produkcji to przeniesione niemal w 1:1 rozmowy i monologi polskiej klasy politycznej.

