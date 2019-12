"Polityka" serial. Anna Karczmarczyk nie bała się zagrać w tak kontrowersyjnej produkcji?

Już 21 grudnia na antenie CANAL+ odbędzie się premiera serialu Patryka Vegi pt. "Polityka". Jedną z gwiazd produkcji jest Anna Karczmarczyk, która opowiedziała nam czy bała się represji związanych z udziałem w tak kontrowersyjnym projekcie!

"Polityka" odcinek 1 - w sobotę, 21 grudnia, o godzinie 21:00 na antenie CANAL+

Anna Karczmarczyk to jedna z najzdolniejszych polskich aktorek młodego pokolenia. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej nie boi się aktorskich wyzwań, czego dowodem jest udział w kontrowersyjnej produkcji Patryka Vegi pt. "Polityka". Co czuła, gdy pierwszy raz przeczytała scenariusz?

Pomyślałam: brawo Patryk za odwagę. Fajnie, że chcesz poruszyć ten temat. Wszędzie robi się filmy political fiction, więc dlatego nie zrobić tego w Polsce? Niech nie będzie to temat tabu.

Czy Anna Karczmarczyk nie bała się udziału w "Polityce"?

Ja jestem aktorką i staram się pracować z ludźmi, z którymi chcę pracować i robić rzeczy, które mnie rozwijają. Ta rola mnie rozwija. Dlaczego miałabym powiedzieć nie? Ponieważ, co? Sytuacja polityczna w Polsce? Naprawdę? - powiedziała nam Anna Karczmarczyk.

Anna Karczmarczyk w serialu "Polityka" wciela się w postać Basi, młodej dziennikarki, która ukończyła szkołę Ojca Dyrektora. Co to za bohaterka? Namiesza na ekranie? Sprawdźcie, co jeszcze o pracy nad filmem "Polityka" powiedziała nam aktorka!