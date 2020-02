"Pollywood". Hollywood narodziło się w Polsce! Kiedy premiera filmu?

Premiera filmu „Pollywood” Pawła Ferdka będzie towarzyszyła ceremonii otwarcia jubileuszowego 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. To osobista podróż do Ameryki, którą reżyser odbył śladami wschodnioeuropejskich założycieli Hollywood – Samuela Goldwyna, Luisa B. Mayera i braci Warner. Uroczystość z udziałem twórców odbędzie się w niedzielę, 31 maja.

“Pollywood” to uniwersalna i ekscytująca historia o odwadze i desperacji ukazana na tle historii Fabryki Snów oraz współczesnego Hollywood. Ferdek pokonuje kolejne przeszkody na drodze do poznania jego najgłębszych sekretów. Dociera do producentów, którzy ujawniają, jak sami osiągnęli sukces. Reżyser oprowadza nas po wielkim Amerykańskim Śnie, który stanowi fundament dzisiejszego przemysłu filmowego. Czy jego marzenie o Hollywood również się spełni?

To tu w Polsce wszystko się zaczęło – zdaje się sugerować tytuł filmu Pawła Ferdka. Jakże więc nie rozpocząć obchodów jubileuszowych powrotem do źródeł kina, podążając śladem naszych przodków? podkreśla Krzysztof Gierat, Dyrektor Festiwalu. To w Krakowie miał miejsce pierwszy pokaz filmowy na terenach Polski, to w Suchej pod Krakowem urodził się Billy Wilder, to tu zaczęła działać pierwsza szkoła filmowa i to tu powstał pierwszy festiwal filmowy w Polsce. I jeszcze nasi zbudowali Hollywood!

Ten film był dla mnie wielką, kilkuletnią podróżą w nieznane. Zrobiłem go z fascynacji odwagą i niezłomnością wizjonerów znad Wisły, którzy sto lat temu z samych marzeń wznieśli wielkie Hollywood. Chciałbym, żeby widz Pollywood wziął od bohaterów filmu nieustraszoność, łotrzykowski błysk w oku i śmiało ruszył za swoimi wizjami. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że z polską publicznością spotkamy się w Krakowie, i że otwieramy Festiwal! Do zobaczenia na projekcjach. - tak o filmie mówi reżyser.

Paweł Ferdek - reżyser i scenarzysta filmowy, scriptdoctor, podróżnik. Absolwent programu EKRAN w Szkole Andrzeja Wajdy oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Autor scenariusza filmu “Ki” (Festiwal Filmowy w Wenecji, nagroda dla najlepszego polskiego filmu na Off Plus Camera). Reżyser m. in. “Przywódców” (koprodukcja z TVP1, premiera na IDFA Amsterdam 2013), “Beautiful Misunderstanding” (emisja w TV ARTE), “Szklanej pułapki” (nominacja do Europejskiej Nagrody Filmowej, nagroda za najlepszy film europejski na festiwalu w Tampere). Jego filmy pokazywane były w kinach i telewizji (TVP, TVN, Canal +, Planete, ARTE).

Jubileuszowy 60. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 31 maja do 7 czerwca 2020 roku.