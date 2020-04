Polsat SuperHit Festiwal 2020 nie odbędzie się w maju! Na kiedy został przełożony?

Wiadomo już, że festiwal w Opolu został przeniesiony z czerwca na wrzesień 2020 roku. Teraz także Telewizja Polsat poinformowała, co będzie z Polsat SuperHit Festiwal 2020, który był zaplanowany na maj.

Polsat SuperHit Festiwal 2020 nie odbędzie się!

Tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal zaplanowany był na 22-24 maja. Telewizja Polsat poinformowała jednak, że festiwal nie odbędzie się. "Decyzję tę podjęliśmy zarówno w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo kilkunastu tysięcy widzów, którzy oglądają Festiwal na widowni Opery Leśnej, jak i kilkuset naszych pracowników i współpracowników, którzy przygotowują i realizują imprezę" - czytamy w komunikacie.

Podjęto decyzję w sprawie tegorocznego Festiwalu! 57. KFPP odbędzie się czy został odwołany?Zobacz więcej

Obecna sytuacja uniemożliwia właściwe przygotowanie, a następnie realizację Festiwalu w sposób gwarantujący 100% bezpieczeństwo widzów i ekipy produkującej wydarzenie. Polsat SuperHit Festiwal to święto muzyki i miejsce, w którym corocznie w Operze Leśnej bawi się kilkanaście tysięcy osób. "Kierując się odpowiedzialnością i rozsądkiem, podjęliśmy trudną zarówno dla nas, jak i artystów decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji Festiwalu" - informuje Polsat.

To oznacza, że festiwal w Sopocie w ogóle nie odbędzie się w 2020 roku. "Obiecujemy jednak, że Polsat SuperHit Festiwal powróci do Opery Leśnej i do domów milionów telewidzów w przyszłym – i w co wierzymy lepszym - 2021 roku" - zapowiada stacja.

Do kiedy można oglądać polskie seriale w TV? Znamy daty ostatnich odcinków!Zobacz więcej