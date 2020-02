Polskie filmy nominowane do Oscara. Co poza "Idą" i "Bożym Ciałem"?

Do tej pory nominację do Oscara otrzymało dwanaście polskich filmów. Nagrodę udało się zdobyć tylko raz, lecz z pewnością każdy z nich zasługuje na uwagę. Sprawdź naszą galerię, aby poznać wszystkie nominowane produkcje!

W 2019 r., w czasie 91. ceremonii wręczenia Oscarów, film "Zimna wojna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, był nominowany aż w trzech kategoriach. Niestety, tym razem nie udało się przywieźć z Los Angeles żadnej statuetki. Podobny los spotkał jednak aż 10 z 11 polskich produkcji, które były kiedykolwiek nominowane do Oscara. Teraz o statuetkę walczy "Boże Ciało" Jana Komasy.

Nagroda w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny" po raz pierwszy przyznana została 27 marca 1957 roku, podczas 29. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Warto wspomnieć, że oficjalnie Oscar w tej kategorii przypada konkretnemu krajowi, w imieniu którego statuetkę odbiera reżyser. Zwycięzcą został wtedy włoski film "La strada" Federico Felliniego, a Polska nie zgłosiła wówczas własnego kandydata.

Pierwszy polski kandydat do Oscara

Pierwszy polski kandydat do Oscara pojawił się dopiero rok później. Do 30. edycji nagrody zgłoszono wówczas film "Kanał" wyreżyserowany przez Andrzeja Wajdę, który nie zdobył jednak nominacji. Tego zaszczytu nasz kraj dostąpił dopiero 6 lat później. Pierwszym polskim filmem, który został nominowany do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, był "Nóż w wodzie" w reżyserii Romana Polańskiego. Statuetki jednak nie zdobył.

Pierwszy Oscar dla Polski w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny"

Na pierwsze zwycięstwo musieliśmy poczekać aż do 2015 roku. To właśnie wtedy, w trakcie 87. ceremonii wręczenia Oscarów, statuetkę za film "Ida" odebrał Paweł Pawlikowski. Polski film otrzymał wtedy jeszcze jedną nominację, ale w kategorii "Najlepsze zdjęcia" przegrał z "Birdmanem" Alejandra Gonzáleza Iñárritu. W 2019 roku Pawlikowski ponownie zawalczył o najbardziej prestiżową nagrodę filmową na świecie. Tym razem się nie udało. W 2020 r. na galę oscarową udała się ekipa filmu "Boże Ciało" z reżyserem Janem Komasą na czele, a kategoria, w której znalazł się polski kandydat do Oscara zmieniła nazwę na "Najlepszy film międzynarodowy".

W naszej galerii znajdziecie wszystkie 12 polskich filmów, którzy otrzymały nominację w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny"/"Najlepszy film międzynarodowy". Sprawdźcie koniecznie!

Źródło: Agencja Informacyjna Polska Press/x-news