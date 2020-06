"Pora na przygodę". W sieci pojawił się fragment z kontynuacji kultowej kreskówki! HBO Max spełni oczekiwania fanów?

Do sieci trafił już pokazowy fragment pilotażowego odcinka kontynuacji kultowej "Pory na przygodę", która pojawi się w HBO Max jeszcze w czerwcu tego roku! Sprawdź, jak prezentuje się "Adventure Time: Distant Lands"!

"Pora na przygodę" to jedna z najchętniej oglądanych kreskówek z ostatnich lat, dorównująca popularnością takim hitom jak "Futurama" czy "Rick and Morty". Gdy 2018 roku Cartoon Network wyemitowało ostatni odcinek, wydawało się, że to już definitywny koniec. Prawda jest jednak inna!

Cartoon Network Studios ogłosiło bowiem, że stworzy cztery nowe odcinki dla platformy HBO Max. "Adventure Time: Distant Lands" opowie o nowych przygodach postaci znanych z oryginalnej serii, m.in. Finna, Beemo, Księżniczki Balonowej, Marceliny Królowej Wampirów, Miętusowego Kamerdynera i Psa Jake'a.

W sieci pojawił się fragment pierwszego odcinka serii, którego głównym bohaterem będzie komputer pokładowy Beemo. Nowe odcinki są utrzymane w klimacie znanym z pierwowzoru, fani oryginalnej "Pory na przygodę" powinni być zadowoleni.

"Adventure Time: Distant Lands" - fragment pilotażowego odcinka:

Każdy z czterech odcinków serialu "Adventure Time: Distant Lands" będzie trwał około godzinę. W USA produkcja będzie dostępna już od 25 czerwca. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy trafi do Polski.