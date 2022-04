"Poskromienie złośnicy". Oglądają go wszyscy, a nie podoba się nikomu? Widzowie są bezlitośni

Obecnie najchętniej oglądany na Netfliksie film w Polsce, który prześcignął nawet "Furiozę" i międzynarodowy hit "Między hitem a śmiercią", jest prawdziwym fenomenem - oglądają go wszyscy, ale film wywołał sporą lawinę negatywnych komentarzy w sieci. Co widzowie sądzą o polskiej komedii romantycznej?

Bezlitosne opinie widzów na temat "Poskromienia złośnicy", obecnie najpopularniejszego filmu na polskim Netfliksie

"Poskromienie złośnicy" to komedia romantyczna w reżyserii Anny Wieczur ("Koniec świata, czyli kogel-mogel 4") na podstawie jednej z najsłynniejszych komedii Szekspira, osadzonej w polskiej rzeczywistości. Opowiada o młodej naukowczyni (Magdalena Lamparska), która zmuszona jest wrócić do rodzinnego Zakopanego. W wyniku intrygi rodziny, niezadowolonej z powrotu kobiety, bohaterka poznaje przystojnego lesera i mitomana (Mikołaj Roznerski) z Warszawy. Ten próbuje ją w sobie rozkochać, ku początkowemu niezadowoleniu samej zainteresowanej. Fabuła filmu kieruje się najbardziej przewidywalnymi kliszami, którymi trudno się przejąć, to jednak tylko jedna z wielu wad, które krytycy wytknęli tej netfliksowej produkcji. Co jednak sądzą o niej sami widzowie? W sieci trudno o jakiś pozytywny komentarz. Jest za to sporo takich:

Fatalne aktorstwo, drętwe dialogi, koszmarna pseudo gwara, na każdym kroku widać brak funduszy. Wszystko takie (...) płytkie. Tylko Tatry piękne ( ale ich zdecydowanie za mało. Serio - z korzyścią dla filmu mogłyby być same Tatry)

Przede wszystkim kompletnie nielogiczny scenariusz, bez skład ładu, składu, bez poszanowania logiki i związku przyczynowo-skutkowego.

To do bólu nijaki film, który nie ma czym przyciągnąć widza przed ekran. Lamparska i Roznerski grają na autopilocie, a Cyrwus i Sapryk próbują być zabawni, co niestety nie zawsze wychodzi, ale to nie ich wina, że aż tak przerysowano ich bohaterów.

Chała, zwykła chała.

Gdyby można było wystawić ocenę ujemna to - (minus) 8 dla tego filmu byłoby w sam raz! Od minus 10 chronią obrazy Tatr

Co ciekawe, "Poskromienie złośnicy jest obecnie najchętniej oglądanym na Netfliksie filmem w Polsce (w zestawieniu z tygodnia 11-17 kwietnia 2022). Dopiero za nim są polskie filmy - "Gierek" i "Furioza", a obecny światowy hit "Między hitem a śmiercią" zajął dopiero 4. miejsce. Ponadto, komedia romantyczna z Lamparską i Roznerskim znajduje się na liście 10. najpopularniejszych filmów w aż 55. innych krajach! Wygląda jednak na to, że tak ogromne rzesze widzów, są w zdecydowanej większości niezadowolone ze "straconego czasu" spędzonego z "Poskromieniem złośnicy", a zaletą, jaka powtarza się w opiniach są przedstawione w filmie Tatry. Na te jednak można patrzeć również z mniejszym poświęceniem, niekoniecznie oglądając przyszłego kandydata do Złotych Malin.

