"Power Couple". Agata Rubik pokazała fanom mamę i wywołała lawinę komplementów! "Same ładne kobiety w tej rodzinie"

Agata Rubik zaistniała w polskim show-biznesie w 2006 r. za sprawą swojego ukochanego, kompozytora Piotra Rubika. Para powiedziała sobie sakramentalne "tal" dwa lata później, w 2008 r. a niedługo później powitała na świecie dzieci. Ich związek wielokrotnie budził różne emocje - w chwili ślubu Agata miała 22 lata, zaś Piotr - 40.

Przez te wszystkie lata, kwestia dużej różnicy wieku między partnerami zaczęła być nieistotna. Sami zainteresowani sukcesywnie udowadniali niedowiarkom, że mimo różnicy wieku, tworzą zgodne i szczęśliwe małżeństwo.

Agata Rubik z powodzeniem podtrzymuje też zainteresowanie mediów swoją osobą. Nie robi tego jednak angażując się w skandale, czy głosząc kontrowersyjne poglądy, a po prostu dzieląc się z obserwatorami fragmentami życia codziennego. Jako mama dwóch córek - Heleny (ur. 2009 r.) i Alicji (ur. 2013 r.) często pokazuje jak spędzają jako rodzina czas. Na jej Instagramie selfie przeplata się ze zdjęciami córek i ukochanego męża.

Najnowszy post Agaty Rubik wywołał jednak lawinę zachwytu. Wszystko za sprawą Jolanty Paskudzkiej - mamy Agaty, a babci dla jej córek, z którymi pozuje na zdjęciu.

Kiedyś co niedzielę jeździło się do babci na rosół, udka z pieczarkami i drożdżaka. Dziś moje dziewczynki ze swoją babcią wolą jeść tajskie. Brakuje mi mojej babci Ali i tego drożdżaka bardzo - napisała Agata Rubik.

Internauci natychmiast pospieszyli wyrazić swój zachwyt nad mamą Agaty, Jolantą Paskudzką (pisownia oryginalna):

To jest babcia!!!!????? Ja myślałam, ze to ty Agatko ! Piękna i młoda ! Mów , ze siostra was odwiedziła ! Ucałowania dla „ Babci „ 😘👍⁉️