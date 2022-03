"Power of Love. Polska". Kim są uczestnicy? Oto single, którzy po miłość pojechali aż do Stambułu!

Oto 6 z 18 singli, którzy zawalczą o wielką miłość i sporą kasę w pierwszej polskiej edycji programu „Power of Love” w Zoom TV. Widzów z pewnością ucieszy ponowne spotkanie z jednym z najbardziej lubianych uczestników z drugiego sezonu "Love Island”, ale to nie jedyny bohater, który może wydać się znajomy. Kim są single, którzy po miłość przyjechali aż do Stambułu?

"Power of Love. Polska" - o czym jest program? Już w niedzielę o godz. 18:00 w Zoom TV widzowie zobaczą premierowy odcinek pierwszej polskiej edycji „Power of Love” – randkowego reality show, które na 3 miesiące zamieni życie 9 kobiet i 9 mężczyzn w turecką telenowelę. Wszyscy uczestnicy przyjechali tu w poszukiwaniu miłości, ale czy łączy ich też wizja wymarzonej relacji? „Power of Love. Polska” to nowatorskie, interaktywne show. Co tydzień, widzowie będą mogli oddać głos na ulubionego uczestnika, na którego czekać będzie nagroda pieniężna i nietykalność dla swojego zespołu. W każdym tygodniu głosami rywali z programem pożegna się jeden z zawodników. Wszystko po to, aby nowa osoba mogła zagościć w domu Power of Love. O tym, kto wygra program i zdobędzie główną nagrodę zdecydują widzowie. A do zgarnięcia jest nie tylko serce ukochanej osoby, ale także potężny zastrzyk gotówki. „Power of Love. Polska” oparty jest na tureckim formacie „Kısmetse Olur” (ang. „Power of Love”). Za casting polskiej wersji odpowiada firma Jake Vision. Nowy randkowy program wkrótce w Polsce. Zoom TV szuka uczestników Zobacz więcej "Power of Love. Polska" uczestnicy. Kim są? Dla niektórych z nich udział w reality show to nie pierwszyzna - Michał Dryja, znany również jako Mundek, dał się już poznać w drugiej edycji „Love Island”, gdzie podbił serca widzów i stał się jedną z najbardziej lubianych postaci. Widzowie mogą też pamiętać Szymona Kozaka, który próbował wytańczyć swoje marzenia w programie „You can dance”, a Instagramowicze z łatwością rozpoznają również Wiktorię Robert. W programie zawalczą o miłość również: Eryka Baranowska, Dagmara Koniuszewska, Julia Gontarz, Kinga Czekaj, Kinga Jata, Marta Czarnowska, Natalia Łuszczyk, Paulina Poraj, Adam Kin, Bartosz Laskowski, Filip Kidoń, Gracjan Gornig, Oskar Tomecki, Radosław Śledziewski. Zobacz, co uczestnicy pierwszej edycji „Power of Love. Polska” mówią o sobie i swoim udziale w programie w galerii! Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl