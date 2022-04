"Power of Love. Polska". Pierwsze pocałunki, łzy i intrygi. Na jaw wyszła informacja o pakcie Adama, Marty i Gracjana!

Pierwszy tydzień w domu "Power of Love. Polska" wystarczył, by zdarzenia nabrały prawdziwego rozpędu – od ukradkowych spojrzeń, przez pierwsze randki i pocałunki po intrygę uknutą przed pierwszymi eliminacjami. Uczestnicy wytypowali się do opuszczenia programu nie wiedząc, że w tym tygodniu nie odpadnie nikt! Zobacz, co wydarzyło się w programie przez ostatnie 7 dni.

"Power of Love. Polska" - co się wydarzyło?

Wśród uczestników pierwszej polskiej edycji „Power of Love”, którą możemy oglądać zaledwie od tygodnia w Zoom TV, zaczynają rodzić się uczucia. Nie brakuje przy tym romantycznych gestów – już na drugim widzeniu w red roomie Gracjan podarował Paulinie zegarek, by mogła odliczać czas do ich kolejnego spotkania. Ta rozkwitająca relacja z pewnością pozwoliła Paulinie zachować zimną krew nawet wobec konfliktów, jakie nieustannie rodziły się wokół niej w domu dziewczyn.

A w żadnym starciu nie może zabraknąć głosu Eryki, która już od pierwszego dnia pokazała swój silny charakter. Jej nieposkromiona osobowość łatwo odnalazła jednak przeciwwagę w liderze domu chłopaków – Bartku. Wymieniając się informacjami ze swoich domów stworzyli swojego rodzaju centrum dowodzenia, co bardzo ich do siebie zbliżyło. To oni stali się pierwsza parą, która udała się na romantyczną randkę poza domem „Power of Love. Polska”. Nie tylko spędzili razem cały dzień poza studiem, ale i mieli okazję podziwiać Turcję z lotu ptaka w trakcie lotu awionetką.

Podczas, gdy wspólne przeżycia dosłownie wzniosły Erykę i Bartka nad ziemię, pomiędzy pozostałymi uczestnikami w domu wybuchła awantura – tuż po ogłoszeniu wyników głosowania eliminacyjnego na jaw wyszła informacja o pakcie, jaki mieli zawrzeć Adam i Marta, chroniąc się wzajemnie przed odpadnięciem z programu. Jeszcze przed głosowaniem Marta prosiła Adama, by namówił pozostałych chłopaków, by na nią nie głosowali. W zamian miała zapewnić bezpieczeństwo Adamowi, który nie zdążył zyskać sympatii dziewczyn. Gdy ich układ został zdemaskowany, Adam ujawnił, że we wszystkim brała udział jeszcze jedna osoba – Gracjan. Ten fakt postawił pod znakiem zapytania szczerość jego uczuć wobec Pauliny. Gdy prawda wyszła na jaw, Gracjanem zawładnęły emocje i polały się łzy. Uczestniczki zadają sobie jednak pytanie, czy łzy stanowiły dowód na emocjonalne załamanie, czy dobry warsztat aktorski, jaki zdobył występując wcześniej w paru innych programach?

W całym zamieszaniu nie dało się nie zauważyć zacieśniającej się relacji Julii i Filipa oraz Patryka i Wiktorii, którzy nie potrafią przejść wobec siebie obojętnie i nieustannie obdarzają się ciepłymi gestami. Czy to może oznaczać początek miłości, po którą przyjechali do Stambułu?

