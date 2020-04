Pożyczki na raty - na jakie oferty można liczyć?

Pożyczki na raty cieszą się dużą popularnością wśród klientów. To szybki sposób na uzyskanie sporej kwoty gotówki. Czy w dobie surowych restrykcji w związku z koronawirusem, zamkniętych placówek bankowych i finansowych, możliwe jest otrzymanie pożyczki ratalnej bez wychodzenia z domu? Z pomocą przychodzą kredyty przez internet. Sprawdź, czym dokładnie są i w jaki sposób uzyskać pożyczki online.

Pożyczka na raty online – dlaczego warto?

Pożyczki na raty w Getmoney lub od innego polecanego, solidnego pożyczkodawcy internetowego, to polecany wybór dla wszystkich osób zainteresowanych szybką gotówką bez potrzeby wychodzenia z domu. Instytucje pozabankowe oferują szereg atrakcyjnych propozycji, wśród których każda zainteresowana osoba znaleźć może ofertę odpowiednią dla siebie. Wybierając pożyczkę ratalną przez internet, można liczyć na kwoty rzędu zazwyczaj kilkuset-kilku tysięcy złotych, choć pożyczkodawcy oferują również sumy w wysokości kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wielką zaletą tej formy finansowania jest również szybkość rozpatrzenia wniosku, a później przelania pożyczonej kwoty. Składać wnioski można przez całą dobę, a ich rozpatrzenie zajmuje zwykle od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia formularza, wnioskodawca otrzymuje umowę pożyczki do akceptacji. Wszystko odbywa się przez internet. Nie ma więc potrzeby drukowania, ręcznego podpisywania, a następnie odsyłania dokumentu. Aby bowiem zaakceptować warunki umowy, najczęściej wystarczy po prostu „wyklikać” wymagane zgody.

Wymieniając inne korzyści wynikające z uzyskania pożyczki, warto wspomnieć także o dogodnych warunkach spłaty. Jako że jest to pożyczka ratalna, opiera się na regularnej spłacie kapitału wraz z odsetkami przez określony czas. Szczególną popularnością cieszą się pożyczki długoterminowe, pozwalające na maksymalne zmniejszenie miesięcznej raty i dostosowanie jej do warunków domowego budżetu. W zależności od pożyczanej kwoty, kredytodawcy czy też rodzaju finansowania, wnioskodawcy mogą liczyć na spłatę w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy, choć niektóre firmy pożyczkowe udzielają również pożyczek na kilkadziesiąt miesięcy.

Jak otrzymać pożyczkę ratalną przez internet?

Wnioskowanie o pożyczkę na raty online jest bardzo proste i szybkie. Osoby, które nie wiedzą, jakiego pożyczkodawcę wybrać, mogą skorzystać z profesjonalnych porównywarek ofert. Następnie wystarczy wejść na stronę polecanej firmy pożyczkowej, np. https://www.get-money.pl/aktualności/finanse/pożyczki-pozabankowe-z-długim-terminem-spłaty-ratalne, kliknąć w odpowiedni przycisk i złożyć prezentowany przez pożyczkodawcę wniosek. Wymagane jest podanie danych kontaktowych oraz adresowych, a także numeru i serii dowodu osobistego, ewentualnie paszportu. Ponadto pożyczkodawców zazwyczaj interesuje także wysokość miesięcznych przychodów, jednakże nie wszystkie firmy życzą sobie przedstawienia zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu. Co więcej, wybrane instytucje pozabankowe nie sprawdzają nawet tzw. baz kredytowych w BIK, BIG albo KRD. Teoretycznie więc z tej formy finansowania skorzystać mogą również osoby, które posiadają

negatywne wpisy we wspomnianych bazach, tzn. posiadały opóźnienia w spłacie obecnych albo zakończonych już kredytów. Należy się jednak liczyć z tym, że większość kredytodawców sprawdza bazy i osoby, które bardzo nieregularnie spłacały swe zobowiązania, mogą niestety mieć trudności z uzyskaniem wsparcia finansowego.