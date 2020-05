"Proceder". Kamil "Saful" Nożyński miał propozycję zagrania Chady! Dlaczego odmówił?

Kamil Nożyński do czasu premiery serialu HBO "Ślepnąc od świateł" był postacią nieznaną w branży filmowej. Realizował się jako raper Saful, który nagrywał wraz ze składem Dixon 37. To się jednak zmieniło, a do Safula zaczęło napływać coraz więcej propozycji filmowych!

Kamil "Saful" Nozyński w swoim #hot16challenge2 wyznał, że miał propozycję zagrania Chady w filmie "Proceder"! Dlaczego finalnie w tej roli na ekranie zobaczyliśmy Piotra Witkowskiego? To się wyjaśniło wers później! Saful zarapował: Chcieli żebym zagrał, Chadę w "Procederze" / Powiedziałem "nie, nadal jestem raperem" Żałujecie, że finalnie Kamil Nożyński nie wcielił się w rolę Chady? Przypomnijmy, że Saful popularność zdobył dzięki roli dilera Kuby w serialu "Ślepnąc od świateł". Wielu było zdziwionych, że absolutny debiutant mierzy się od razu z główną rolą, ale Nozyński był perfekcyjny, łącząc w swoim bohaterze swoje spojrzenie na ciemną stronę Warszawy, jak i wizję reżysera Krzysztofa Skoniecznego oraz autora "Ślepnąc od świateł" Jakuba Żulczyka. Jednocześnie warto dodać, że obecnie Saful pracuje nad swoją solową płytą. Początkowo album miał ukazać się nakładem wytwórni Asfalt, ale Saful postanowił finalnie wydać płytę samodzielnie, co również wyjaśnia w swoim utworze.