"Proceder". Marta Bryła wspomina gorące sceny z Piotrem Witkowskim! Film o Chadzie wkrótce na DVD i Blu-ray

Marta Bryła zagrała w "Procederze" teoretycznie niewielką rolę, ale jesteśmy pewni, że ze względu na jej charakter, wielu widzów z pewnością zapamiętało jej występ! Gdy spotkaliśmy się na premierze, to wręcz musieliśmy zapytać o to, jak aktorce grało się te gorące sceny z Piotrem Witkowskim, czyli filmowym Chadą!

To jest ciekawe, ale po raz pierwszy spotkaliśmy się na planie "Procederu". Cała ekipa była do nas otwarcie nastawiona. Wiedziałam, że się stresuje i jest to dla mnie trudne, ale czułam, że dam radę - zdradziła nam Marta Bryła.