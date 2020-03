"Proceder" online. Film o Chadzie już jest w Internecie! Gdzie go można obejrzeć?

Doskonała wiadomość dla wszystkich fanów polskiego kina. W sieci właśnie pojawił się jeden z najciekawszych polskich filmów ubiegłego roku, a mianowicie "Proceder" opowiadający o raperze Tomaszu Chadzie.

"PROCEDER" ONLINE

"Proceder" to poruszająca historia rapera Tomasza Chady (Piotr Witkowski) chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem – pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania.

Scenariusz filmu „Proceder” powstał na podstawie rozmów z Tomaszem Chadą. Film opowiada nie tylko o muzycznej karierze rapera, ale również o jego skomplikowanym życiu rodzinnym oraz kłopotach z prawem. Kilka lat muzyk spędził w zakładach karnych, w których – dzięki przepustkom – kontynuował nagrywanie płyt.

Teksty Chady traktowały o życiu na krawędzi, kłopotach z prawem, próbie przetrwania i walce z własnymi demonami. Jego utwory charakteryzowała bezkompromisowość i niezwykła emocjonalność. Kolejne lata owocowały w ogromne ilości nagranego materiału oraz w świetnie przyjęte albumy, które umacniały pozycją rapera na polskiej scenie hip-hopowej. W dorobku artysty znajduje się kilka złotych oraz platynowa płyta.

"PROCEDER" MOŻNA ZNALEŹĆ JUŻ NA NETFLIX ORAZ W SERWISACH VOD