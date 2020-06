Program telewizyjny na Boże Ciało, czwartek, 11.06.2020. Co obejrzeć w Boże Ciało w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Dzisiaj wyjątkowy dzień, czyli Boże Ciało, czwartek, 11 czerwca 2020 roku. Święto to zawsze specjalny czas dla nadawców telewizyjnych, którzy właśnie wtedy chcą pokazać się z jak najlepszej strony i zaprezentować filmy i seriale naprawdę wysokiej jakości. Nie inaczej jest też tym razem! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na Boże Ciało, czwartek, 11.06.2020.

Program tv na Boże Ciało, czwartek, 11 czerwca 2020 r.:

Isabel i Nate Pullmanowie mieszkają w Brooklynie. Mają dwoje dzieci, Olivię i Auggiego. Syn urodził się z rzadką wadą genetyczną, przez którą ma zdeformowaną twarz. Auggie spędza wiele czasu w szpitalach i na salach operacyjnych. Uczy się w domu pod troskliwą opieką matki. Rodzice postanawiają, że Auggie rozpocznie naukę w szkole. Gdy zaczyna się rok szkolny, wyróżniający się wyglądem chłopiec spotyka się z ostracyzmem. Auggie nawiązuje przyjaźń z Jackiem, jednak kolega okazuje się nieszczery. Załamany Auggie nie chce wracać do szkoły.

"Cudowny chłopak" - TVP Kultura, godz. 20:00

Robbie, utalentowany wokalista i autor piosenek, zarabia na życie, śpiewając na weselach. Na jednej z imprez poznaje uroczą Julię. Obiecuje dziewczynie, że kiedyś wystąpi na jej ślubie. Tymczasem sam planuje wstąpić w związek małżeński, lecz panna młoda ucieka sprzed ołtarza. Zawód miłosny sprawia, że Robbie zrywa z dotychczasowym zajęciem. Pociechę znajduje w przyjaźni z Julią. Pewnego dnia dziewczyna prosi, by pomógł jej w przygotowaniach do ślubu, gdyż jej chłopak w ogóle nie jest zainteresowany szczegółami ceremonii.

"Od wesela do wesela" - TVN 7, godz. 20:00

Przeprowadzając sekcję zwłok, doktor Paul Herzfeld znajduje w mózgu denata kapsułkę, zawierającą dane swojej córki Hannah. Mężczyzna odkrywa, że dziewczyna została porwana. Paul musi skontaktować się z niejakim Erikiem w celu uzyskania dalszych instrukcji. Jednakże telefon odbiera kobieta o imieniu Linda, która właśnie znalazła ciało Erika na plaży na wyspie Helgoland. Herzfeld zdaje sobie sprawę, że kolejne instrukcje mogą znajdować się w zwłokach chłopaka. Próbuje przekonać Lindę, aby przeprowadziła sekcję zwłok.

"Odcięci" - Cinemax, godz. 20:00

Historia Forresta Gumpa, upośledzonego człowieka o wielkim sercu i zdolności do wpadania w centrum największych wydarzeń w historii USA, począwszy od dzieciństwa w latach 50. XX wieku. Forrest zyskuje status osobistości, gdy staje się gwiazdą futbolu, odznaczonym bohaterem wojennym i odnoszącym sukcesy biznesmenem. Lecz nigdy nie rezygnuje z poszukiwania tego, co dla niego najważniejsze - miłości przyjaciółki, Jenny Curran.

"Forrest Gump" - Polsat, godz. 20:05

Lata 80. XX w. Zbigniew Religa jest warszawskim kardiochirurgiem, który marzy o przeprowadzeniu w komunistycznej Polsce pionierskiej operacji przeszczepu serca. Niestety, środowisko naukowe patrzy nieprzychylnie na jego aspiracje. Lekarz nie daje za wygraną i przenosi się do Zabrza, gdzie dostaje pełną swobodę działania. W roku 1985 razem z zespołem przeprowadza pierwszą operację przeszczepu serca. Pacjent umiera, ale chirurdzy się nie poddają. Dwa lata później kolejny zabieg kończy się sukcesem, rozpoczynając rewolucję w polskiej medycynie.

"Bogowie" - TVN, godz. 20:05

Romantyczna Jane kocha śluby. Ma w szafie 27 sukienek, które wykorzystywała jako druhna podczas wesel przyjaciół. Sama jest panną. Chętnie angażuje się w pomoc w organizacji imprez i odnosi na tym polu spore sukcesy. Kevin, dziennikarz prowadzący rubrykę sprawozdań ze ślubów, zwraca na nią uwagę. Postanawia napisać o Jane artykuł. Wykorzystuje jej naiwność i wykpiwa ją w gazecie. Tymczasem Tess, młodsza siostra Jane, uwielbiająca podróże i dobrą zabawę, zdobywa serce jej przystojnego szefa George'a, w którym Jane od dawna potajemnie się kocha.

"27 sukienek" - TVP2, godz. 20:05

Pełna pozytywnej energii Moonee ma sześć lat i mieszka ze swoją matką, Halley, w motelu Magic Castle, który zlokalizowany jest w podupadającym budynku przypominającym kiczowaty pałac z bajki. Dziewczynka całe dnie spędza z paczką swoich przyjaciół. Dzieciaki cieszą się wakacjami na całego. Sześciolatka nie ma pojęcia o kłopotach finansowych matki i zdaje się najszczęśliwszym dzieckiem na świecie.

"Projekt Floryda" - Ale kino+, godz. 20:10

Marisa Ventura po rozwodzie samotnie wychowuje syna, zarabiając na życie jako pokojówka luksusowego hotelu Beresford na Manhattanie. Podczas sprzątania apartamentu Caroline Lane, damy z wyższych sfer, Marisa mierzy dla zabawy jej suknię. Wygląda w niej przepięknie i tak odmieniona natyka się na innego hotelowego gościa. Jest nim kandydat do senatu, wschodząca gwiazda polityki, prawnik Chris Marshall. Po wspólnym spacerze, a potem kolacji, podczas której obie strony wielce przypadły sobie do gustu, Marisa nie potrafi sprostować pomyłki.

"Pokojówka na Manhattanie" - TV 4, godz. 21:00

Druga część mistrzowskiej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego, nawiązującej do francuskich haseł wolności, równości i braterstwa. "Biały" to gorzka komedia, która dowodzi, że we współczesnym świecie nie ma prawdziwej równości, bo w istocie każdy chce być równiejszy: lepszy, bogatszy, sprytniejszy od innych. Karol, polski fryzjer ożeniony z francuską modelką, zostaje przez żonę zmuszony do rozwodu, z powodu impotencji. W Paryżu traci pracę, mieszkanie i usiłuje zarobkować grą na grzebieniu na stacjach metra. W tej żałosnej roli zaczepia go Mikołaj - samotny, tajemniczy Polak - i przemyca pozbawionego paszportu rodaka do Polski.

"Trzy kolory. Biały" - TVP Kultura, godz. 21:55

Drogi bohaterów krzyżują się w sopockim hotelu. Przystojny neurochirurg Filip Hoffman wybiera się na zjazd lekarzy. Zabiera ze sobą pielęgniarkę Dominikę, mając nadzieję na flirt. Z jego nieobecności korzysta żona, która także wybiera się z kochankiem do Sopotu. W hotelowej restauracji Hoffman spotyka najważniejszego neurochirurga w kraju, prof. Gaszyńskiego. Ten planuje ogłosić go swoim następcą. Profesor bierze Dominikę za żonę lekarza. Sytuację pogarsza pojawienie się asystenta Hoffmana oraz sekretarza profesora, konkurenta Filipa do awansu.

"To nie tak, jak myślisz, kotku!" - TV Puls, godz. 22:10

Sara uczęszcza do prestiżowej akademii tańca Juilliard, gdzie uczy się baletu. Jest jedną z najlepszych uczennic. Wymagająca nauczycielka Monique Delacroix otacza utalentowaną podopieczną szczególną opieką. Spodziewa się, że Sara zrobi wielką karierę. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z innym wykładowcą, Milesem. Oboje podzielają zainteresowanie hip-hopem i kulturą ulicznego tańca. Niestety, pasji nie daje się pogodzić z baletem klasycznym. Sara musi się zastanowić, czy obrana przez nią ścieżka jest właściwa.

"W rytmie hip-hopu II" - Polsat, godz. 23:20

