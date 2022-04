Program telewizyjny na czwartek, 07.04.2022. Co obejrzeć w czwartek 07.04.2022 w TV?

Przed nami czwartek, 7 kwietnia. Dzisiaj w telewizji czeka na was świetne kino i premierowe odcinki programów rozrywkowych, z których wybraliśmy dla was najciekawsze propozycje. Zobaczcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 07.04.2022.

Program tv na czwartek, 7 kwietnia 2022 r.: Wprost ze stron Marvel Comics - ze świata X-Men i Spider-Mana - przybywa ELEKTRA, bohaterka najważniejszego filmu akcji roku 2005. W ostatecznej bitwie między dobrem a złem wojowniczka dokonuje wyboru, który zaburza równowagę. Elektra, płatna zabójczyni, cudem unika śmierci. Kobieta otrzymuje zadanie zabójstwa Marka Millera i jego córki. Zamiast jednak wykonać zadanie, zaprzyjaźnia się z nimi i postanawia ich chronić.

"Elektra" - Paramount Channel, godz. 20:00 Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

"Nasz nowy dom" - Polsat, godz. 20:05 Magda Gessler pomaga właścicielom bankrutujących restauracji w Polsce. Analizuje sytuację oraz wskazuje błędy. Potem na dwa dni zamyka lokal i wprowadza zmiany. Tym razem udaje się do Inowrocławia do pizzerii "Masters", która narzekała na brak klientów. W końcu właściciel postanowił oddać los restauracji w ręce Magdy Gessler.

"Kuchenne rewolucje" - TVN, godz. 21:35 Opowieść o grupie nastolatków, którzy mają dość nietypowe hobby - wspinają się po miejskich budynkach. Nie boją się wysokości, są znienawidzeni przez paryską policję, a satysfakcję czerpią ze skakania z dachu na dach wielkich drapaczy chmur. Pewnego dnia dowiadują się, że jeden z ich fanów, 9-letni Jamel, doznał urazu i niezbędna jest mu transplantacja serca, na którą nie stać jego rodziców. Yamakasi postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i zdobyć fundusze na nowe serce dla Jamel'a.

"Yamakasi: Współcześni samurajowie" - Stopklatka, 22:00 Na Ziemi od 600 lat trwa wojna wampirów z wilkołakami. Stawką jest panowanie nad pewnym miastem, a w przyszłości nad światem. Ludzie zostawiają monstra w spokoju dopóty, dopóki do jednej z bitew zwaśnionych stron nie dostaje się student medycyny, Michael Corvin. Chłopak staje się obiektem zainteresowania wampirzycy Selene, która czuje, że niepozorny mężczyzna może odegrać dużą rolę w odwiecznym konflikcie. Przeczucie jej nie myli: Michael posiada tajemnicę łączącą zwaśnione światy.

