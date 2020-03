Program telewizyjny na czwartek, 12.03.2020. Co obejrzeć w czwartek, 12 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 12.03.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Przyjaciółki", "McImperium", "Kac Vegas III", "Kuchenne rewolucje", "Pieniądze to nie wszystko", "28 dni", "Planeta singli" i "Kontrakt na zabijanie". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 12 marca 2020 roku!

Program tv na czwartek, 12 marca 2020 r.:

Ray Kroc to charyzmatyczny biznesmen, który od lat walczy o swoje pięć minut sławy. Każdy jego pomysł przeradza się w klęskę, a szanse na realizację marzeń maleją z dnia na dzień. Niespodziewanie Ray otrzymuje zamówienie z restauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia zamówienia. Zachwycony rewolucyjnym pomysłem Kroc namawia braci do stworzenia sieci restauracji w USA. W miarę rozrastania się fastfoodowego imperium Ray chce mieć coraz więcej władzy.

"McImperium" - TVP2, godz. 20:45

Phil, Stu, Doug i Alan dalej trzymają się razem. Po śmierci ojca Alan przeżywa załamanie nerwowe. Żeby mu pomóc, koledzy postanawiają odwieźć go do ośrodka na odwyk. W tym samym czasie z tajskiego więzienia ucieka Leslie Chow. Co gorsza, w trakcie podróży mężczyźni zostają napadnięci, a Douga porywają gangsterzy.

"Kac Vegas III" - TVN7, godz. 21:00

Paweł uratował Tymka z pożaru. Czuje się za niego odpowiedzialny, stara się znaleźć wspólny język z chłopakiem. Anka ma za złe mężowi, że narażał własne życie. Boi się, że przestał doceniać, to co ma. Zuza zmaga się z szowinistycznym zachowaniem szefa i współpracowników. Nie może znieść protekcjonalnych uwag, lecz nie potrafi zebrać się na odwagę, by rzucić tę pracę. Zdaje sobie sprawę, że nie może liczyć na finansowe wsparcie Jaśka. Przynajmniej w takim wymiarze, na jaki się umówili.

"Przyjaciółki" - Polsat, godz. 21:10

Marlo stara się być jak najlepszą matką, co nie jest jednak łatwe. Na świat przychodzi jej trzecie dziecko, więc nocne pobudki i wieczne niedospanie stają się codziennością. Pewnego wieczoru w drzwiach domu zjawia się tajemnicza niania o imieniu Tully, która została wynajęta przez majętnego brata Marlo. Młoda, piękna opiekunka, którą cechują oryginalne metody działania, wywraca życie całej rodziny do góry nogami.

"Tully" - Ale kino+, godz. 20:10

W Gnieźnie, w otoczeniu bloków i zakładów przemysłowych, znajduje się lokal "LeoLibra". Jego właścicielką jest Barbara, która od zawsze marzyła o własnej restauracji. Chciała, by było to miejsce, w którym można miło spędzić czas i zjeść dobry posiłek. Na początku restauracja cieszyła się powodzeniem, ale z czasem zabrakło klientów. Ci, którzy przyszli z ciekawości, już nie wrócili. Basia poprosiła o pomoc Magdę Gessler. Tym razem restauratorka będzie rzucać talerzami i przeprowadzać casting.

"Kuchenne rewolucje" - TVN, godz. 21:30

Dwaj sprzedawcy w średnim wieku, Nick i Billy, zostają zwolnieni z pracy. Postanawiają zdobyć nowe kwalifikacje, by dostać się na prestiżowy staż w firmie Google. Zgłaszają się i zostają przyjęci. Okazuje się, że są najstarsi w grupie - muszą rywalizować z ambitnymi, doskonale znającymi się na komputerach i o połowę młodszymi kolegami. By zwyciężyć, wykorzystują nabyte w poprzednim zawodzie umiejętności.

"Stażyści" - TV4, godz. 21:40

Tomasz Adamczyk, 50-letni biznesmen, zbił fortunę na produkcji taniego wina. Zmęczony prowadzeniem interesów postanowił rzucić firmę i poświęcić się pasji życiowej, filozofii. Pomysł nie przypadł do gustu jego żonie i szwagrowi. Na leśnej drodze Tomasz ulega wypadkowi. Nieprzytomnego znajduje trójka wiejskich bezrobotnych - byłych pracowników upadłego pegeeru. Postanawiają porwać Adamczyka dla okupu. Ani żona biznesmena, ani wspólnik nie mają zamiaru zapłacić. Tomasz postanawia sam zarobić żądaną sumę.

"Pieniądze to nie wszystko" - TVN, godz. 22:30

Po śmierci żony były policjant Ray Keene postanawia zabrać syna na pieszą wędrówkę, by w otoczeniu przyrody i z dala od codziennych problemów nawiązać lepszy kontakt z nastolatkiem. Z niezbędnym bagażem na plecach obaj wyruszają na spotkanie z naturą. Po drodze natykają się na przestępcę, który ocalał z wypadku samochodowego podczas konwojowania do aresztu. Ray pragnie wypełnić obywatelski obowiązek i nie dopuścić, by więzień wymknął się wymiarowi sprawiedliwości. Nie może jednak pozwolić, by cokolwiek stało się Chrisowi.

"Kontrakt na zabijanie" - TVP2, godz. 22:55

Życie Gwen Cummings to niekończąca się zabawa. Atrakcyjna dziennikarka nie zdaje sobie jednak sprawy, że ma poważny problem - za dużo pije. Dopiero gdy Gwen rujnuje przyjęcie weselne siostry i rozbija ślubną limuzynę, postanawia wziąć się za siebie i skończyć ze zgubnym nałogiem. Kiedy sąd daje jej do wyboru pobyt w więzieniu lub miesięczną terapię w ośrodku odwykowym, kobieta decyduje się na leczenie. Spotkanie z osobami, którym alkoholizm zniszczył życie, staje się dla niej poważnym ostrzeżeniem.

"28 dni" - Polsat, godz. 23:10

Nauczycielka Ania szuka mężczyzny marzeń na portalach randkowych. Przez przypadek spotyka showmana Tomka, który prowadzi popularny i kontrowersyjny program telewizyjny. Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani Tomek wpada na pomysł, aby Ania została bohaterką jego show - ona będzie umawiać się na randki przez Internet, a on w programie pokaże prawdziwe oblicze facetów flirtujących w sieci. Randkowe niepowodzenia Ani szybko są hitem. Do czasu, gdy kobieta nieoczekiwanie spotyka idealnego partnera.

"Planeta singli" - TVN7, godz. 23:10

