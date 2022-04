Program telewizyjny na czwartek, 14.04.2022. Co obejrzeć w czwartek 14.04.2022 w TV?

Przed nami czwartek, 14 kwietnia. Dzisiaj w telewizji czekają na was gwiazdy polskiego i światowego kina oraz ulubione programy rozrywkowe. Zobaczcie, co warto obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 14.04.2022.

Program tv na czwartek, 14 kwietnia 2022 r.:

Paryż, rok 1662. Czwórka muszkieterów zmieniła tryb życia. Atos wychowuje syna, Raoula, Aramis został generałem zakonu jezuitów, Portos korzysta z życia, jedynie d'Artagnan nadal służy królowi. Ludwik XIV prowadzi wyniszczające kraj wojny. Na jednym z balów wpada mu w oko narzeczona Raoula. Aby ją uwieść, wysyła chłopaka na wojnę. Zrozpaczony Atos chce pomścić jego śmierć. Przyjaciele mu w tym pomagają. Chcą osadzić na tronie królewskiego brata, Filipa, przetrzymywanego w więzieniu w żelaznej masce, która uniemożliwia jego rozpoznanie.

"Człowiek w żelaznej masce" - Paramount Channel, godz. 20:00

Rok 1917, portugalska wieś Fatima. Trójce dzieci objawia się Matka Boska. Pojawiają się jednak wątpliwości co do prawdziwego charakteru zdarzenia. Być może dzieci odwiedził diabeł, mistrz kłamstwa. Mimo opinii licznych sceptyków na miejsce przybywają pierwsi pielgrzymi.

"Fatima" - Canal+, godz. 21:00

Sosnowiec to miasto niemal dwustutysięczne. Niestety ci, którzy chcą zjeść, szerokim łukiem omijają restaurację Patryka. Przybytek ma dość specyficzną nazwę, która ma być wyrazem sprzeciwu wobec pandemicznych ograniczeń. Patryk jest przekonany, że nazwa, którą wymyślił - „Polski Nie-rząd”, to strzał w dziesiątkę. Jak się okazuje nazwa lokalu to najmniejszy problem. Magdzie Gessler przyjdzie zmienić coś znacznie ważniejszego – nastawienie i złe nawyki właściciela. Na szczęście autorka Kuchennych Rewolucji uwielbia takie wyzwania!

"Kuchenne rewolucje" - TVN, godz. 21:35

Przed dwoma laty biznesmen Czarnecki wyrzucił z pracy niejakiego Dżokera. Od tamtego czasu pamiętliwy eks-pracownik szukał okazji do rewanżu. W końcu znalazł: biznesmen jest zadłużony u gangstera Klamy. Dżoker zamierza więc porwać Czarneckiego, nastraszyć go, podszywając się po Klamę, przejąć pieniądze i zniknąć. Planu nie może oczywiście zrealizować osobiście, bo Czarnecki dobrze go zna. Dlatego dobiera sobie wspólników. Bonus, Fifi i Kozioł nie są może zbyt rozgarnięci, ale tak łatwej akcji nawet oni nie mogą zepsuć. Czyżby…?

"Czas surferów" - Stopklatka, godz. 21:55

Lata 80. XX w. Zbigniew Religa jest warszawskim kardiochirurgiem, który marzy o przeprowadzeniu w komunistycznej Polsce pionierskiej operacji przeszczepu serca. Niestety, środowisko naukowe patrzy nieprzychylnie na jego aspiracje. Lekarz nie daje za wygraną i przenosi się do Zabrza, gdzie dostaje pełną swobodę działania. W roku 1985 razem z zespołem przeprowadza pierwszą operację przeszczepu serca. Pacjent umiera, ale chirurdzy się nie poddają. Dwa lata później kolejny zabieg kończy się sukcesem, rozpoczynając rewolucję w polskiej medycynie.

"Bogowie" - TVN, godz. 22:40

