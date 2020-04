Program telewizyjny na czwartek, 16.04.2020. Co obejrzeć 16 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 16.04.2020? W programie TV na czwartek, m.in. "Kobieta na skraju dojrzałości", "Dlaczego nie!", "Jak upolować faceta" lub "Taxi". Sprawdź program telewizyjny na czwartek, 16 kwietnia 2020 roku!

Program tv na czwartek, 16 kwietnia 2020 r.:

Natalia i Mateusz ćwiczą na hali sportowej. Obok trenuje Filip Ochojski z ojcem Grzegorzem. Chłopak przygotowuje się do zawodów. Na trybunach siedzi Dominika. Filip po treningu czuleją wita. Dziewczyna jednak wychodzi, uważa, że ich związek nie ma sensu, bo sport jestdla niego ważniejszy. Po jakimś czasie Filip sprawdza w telefonie lokalizację Dominiki, wie, że pojechała na dyskotekę. Śledzi ją. Widzi, że Dominika całuje się z Rafałem. Filip dzwoni po Lenę Kot, dziewczynę Rafałą. Między kochankami dochodzi do szarpaniny. Basia budzi Nocula, razem podglądają przez okno Zosię z nowym chłopakiem. Są przerażeni jego widokiem. Na plebanii Natalia pokazuje księdzu zdjęcia Zosi z klubu. Okazuje się, że Basia przeszukała telefon córki, w tle widać też Dominikę w cekinowej sukience w objęciach Rafała.

"Ojciec Mateusz" odcinek 298. - TVP1, godz. 20:35

Nadużywająca alkoholu pisarka Mavis Gary po rozwodzie powraca do rodzinnego miasteczka w Minnesocie. Planuje uwieść swojego chłopaka ze szkolnych czasów, Buddy'ego. Fakt, że mężczyzna jest żonaty, a niedawno przyszło na świat jego dziecko, w niczym jej nie przeszkadza.

"Kobieta na skraju dojrzałości" - TVP2, godz. 20:45

Stephanie Plum popada w kłopoty finansowe. Kobieta zwraca się z prośbą o pomoc do kuzyna, Vinny'ego, właściciela firmy zajmującej się ściganiem zbiegłych przestępców. Stephanie rozpoczyna współpracę, a jej pierwsze zlecenie dotyczy namierzenia Joego Morelliego, byłego policjanta podejrzanego o morderstwo. Stephanie rusza do akcji jedynie z gazem pieprzowym w ręce, co szybko okazuje się niewystarczające. Musi nauczyć się posługiwać bronią palną. Przypomina sobie, że Morelli złamał jej serce w liceum, czego do dzisiaj mu nie wybaczyła.

"Jak upolować faceta?" - TVN7, godz. 21:00

Inspektor sanepidu przeprowadza kontrolę w nowej restauracji Zuzy i Dagmara. Dodatkowo trafia im się wyjątkowo wredna klientka, która wystawia lokalowi zły komentarz i nasyła prawnika. Zuza zaczyna poznawać "uroki" pracy restauratora… Inga zostaje wezwana do szkoły córki. Hania i Pola wybrały się na wagary do centrum handlowego, gdzie zostały przyłapane przez ochroniarza perfumerii na próbie kradzieży. Matka Poli uważa, że Hania ma zły wpływ na innych uczniów i chce doprowadzić do relegowania dziewczyny ze szkoły. Inga po powrocie do domu daje córce szereg szlabanów. Hania czuje się niesprawiedliwie osądzona i postanawia wyprowadzić się do ojca… Anka spotyka pod sądem Tomka. Mężczyzna namawia ją na spontaniczny wypad na lunch. W restauracji menadżer omyłkowo bierze ich za małżeństwo zapisane na warsztaty z kuchni polskiej. Znajomi doskonale bawią się razem gotując i udając parę… Patrycja w końcu ugina się pod naciskiem Eli i umawia na randkę z Mariuszem. Rozmowa nie klei się. Na szczęście, w trakcie spotkania zostają wezwani przez Elę do szkoły tańca, gdzie Mariusz ratuje kobietę z opresji.

"Przyjaciółki" odcinek 177. - Polsat, godz. 21:10

Bohaterami są dwaj mieszkańcy Marsylii: ambitny, choć gamoniowaty komisarz Emilien oraz Daniel - kierowca taksówki. Daniel jest także mistrzem kierownicy, jego wyczyny bardzo drażnią policję. Jest jednak ktoś, kto potrafi docenić rajdowe umiejętności bohatera. Tym kimś jest Emilien, który dzięki pomocy taksówkarza zaczyna odnosić pierwsze sukcesy w walce z zuchwale rabującym banki niemieckim gangiem, specjalizującym się w szaleńczych ucieczkach samochodami.

"Taxi" - TV Puls, godz. 22:05

Małgosia kończy studia na Akademii Sztuk Pięknych, marzy o pracy w agencji reklamowej. Jednak w świecie rządzonym przez przebojowych yuppies i uwodzicielskie seksbomby zdobycie posady nie jest proste. Małgosię spotykają same rozczarowania; utrzymuje się, rozwożąc pizzę, a jej chłopak ogląda się za innymi dziewczynami. Na przekór przeciwnościom losu dziewczyna nie poddaje się. Wkrótce w jej życiu pojawia się Janek, prezes firmy reklamowej, a wraz z nim dwie rywalki - Ewa, szefowa firmy cateringowej, i Renata, gwiazda agencji reklamowej.

"Dlaczego nie!" - TVN, godz. 22:30

Jack Sparrow nie ustaje w poszukiwaniach źródła młodości. Przed kolejną wyprawą zostaje pojmany przez Anglików. Chcą oni, by dołączył do dowodzonej przez jego wroga, Hectora Barbossę, rządowej ekspedycji, która także chce odnaleźć mityczne źródło. Jackowi udaje się uciec, ale to dopiero początek niesamowitych przygód, które go czekają. W portowej tawernie spotyka dawną znajomą, Angelikę, córkę okrutnego pirata, Czarnobrodego. Kobieta i jej ojciec postanawiają wykorzystać Jacka i z jego pomocą dotrzeć do źródła młodości.

"Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach" - TVN7, godz. 22:55

Laura i Martin są małżeństwem od czterech lat. Z pozoru wszystko między nimi dobrze się układa. Okazuje się jednak, że Martin jest chory psychicznie. Żonę traktuje jak zdobycz, która musi być mu absolutnie posłuszna. Ma obsesję na punkcie porządku. Za najmniejsze uchybienie potrafi nie tylko zrobić awanturę, ale i dotkliwie pobić Laurę. Pewnego dnia kobieta ucieka z domu. Finguje własną śmierć, zmienia nazwisko i wygląd. Poznaje Bena i chce zacząć nowe życie. Niestety, Martin wpada na jej trop.

"Sypiając z wrogiem" - Polsat, godz. 23:15

