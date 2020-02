Program telewizyjny na czwartek, 20.02.2020. Co obejrzeć w czwartek, 20 lutego w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami czwartek, 20 lutego 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film? Serial? A może wybierzecie program rozrywkowy? Z pewnością każdy z was znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie program TV na czwartek, 20.02.2020.

Program tv na czwartek, 20 lutego 2020 r.:

Luke nie potrafi wyobrazić sobie życia bez tańca. Stary magazyn, w którym mieszka, uczynił mekką dla tancerzy ulicznych z całego świata. Pod nazwą "House of Pirates" grupa utalentowanych młodych ludzi ćwiczy z zapałem, by wziąć udział w międzynarodowych zawodach. Zwycięstwo pozwoliłoby Luke'owi spłacić długi. By tego dokonać, grupa musi pokonać odwiecznych rywali - "House of Samurai". Wśród tancerzy jest Natalie, w której Luke się zakochuje. Dziewczyna skrywa sekret, który może zniszczyć rodzące się uczucie i zaprzepaścić szansę na zwycięstwo.

"Step Up III" - TVN 7, godz. 20:00

60-letni David Kepesh jest profesorem literatury na nowojorskim Uniwersytecie Columbia. Obdarzony wielkim autorytetem i charyzmą Kepesh szczyci się kolejnymi podbojami miłosnymi wśród studentek. Dla upojnych chwil opuścił rodzinę. Od 20 lat jego kochanką jest Carolyn. Pewnego dnia na zajęciach pojawia się piękna studentka, 24-letnia Consuela Castillo, którą natura obdarzyła wielkim wdziękiem. Dziewczyna jest świadoma swoich pragnień i wie, że nigdy nie pozwoli uczynić z siebie ofiary. Romans z nią na zawsze zmienia życie Kepesha.

"Elegia" - Ale kino+, godz. 20:10

Fernando Rey gra arystokratę, który za dystyngowaną powierzchownością skrywa mieszczańską dekadencję. Opieka nad osieroconą chrześniaczką, piękną Tristaną, szybko traci pozór ojcowskiej. Dziewczyna ucieka przez jego pożądaniem, ale po dwóch latach wraca. Jest ciężko chora i godzi się na ślub. Ich małżeńskie pożycie przemienia się w koszmar i kiedy Don Lope bliski jest śmierci, Tristana z zimną krwią pozwala mu umrzeć.

"Tristana" - TVP Kultura, godz. 20:35

Wimbledon, finałowy mecz turnieju w 1980 roku. Walka Björna Borga, najlepszego tenisisty na świecie, kolejny raz broniącego tytułu mistrza, z Johnem McEnroe, zdeterminowanym dwudziestolatkiem. Poprzez przedstawienie zmagań i determinacji zawodowych sportowców film odpowiada na pytanie, jaką cenę może mieć sukces. Czterokrotny mistrz Wimbledonu po raz kolejny staje do rywalizacji o tytuł. Kryją się za nią mordercze treningi, dyscyplina i poświęcenie życia prywatnego. John McEnroe, przeciwnik Borga, zrobi wszystko, by zwyciężyć.

"Borg/McEnroe. Między odwagą a szaleństwem" - TVP2, godz. 20:45

Gdy pewnego dnia życie Kariny zamienia się w pasmo nieszczęść, kobieta postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i "podkolorować" rzeczywistość. Niestety, uruchomiony festiwal małych i dużych kłamstw wymyka się jej spod kontroli, doprowadzając do wielu nieprzewidzianych sytuacji. W konsekwencji wszyscy bohaterowie będą musieli zrobić porządek zarówno w swoim życiu, jak i w swoich sercach.

"Narzeczony na niby" - Polsat, godz. 21:05

Melissa Barrett jest załamana, ponieważ po pięciu latach związku rozstała się z chłopakiem. Postanawia zacząć życie od nowa i zapomnieć o ukochanym. Najlepsza przyjaciółka Melissy, Leslie, namawia ją na wizytę w klubie fitness. Dziewczyna poznaje atrakcyjnego trenera personalnego, Treya. Melissa początkowo jest zachwycona współpracą i stosuje się do wszystkich zaleceń. Po pewnym czasie zachowanie Treya staje się niepokojące. Melissa chce się od niego uwolnić, ale to nie będzie proste.

"Krew, pot i... kłamstwa" - TVP2, godz. 22:50

Dokument śledzi losy Amy Winehouse - jej wzloty i upadek. Przedstawia relacje z ukochanym Blakem, który wprowadził ją w świat narkotyków i libacji, a także z ojcem, który popychał ją ku sławie. Pokazuje zmierzanie bohaterki ku katastrofie i brak pomocy ze strony otoczenia, by jej uniknąć. Asif Kapadia przeprowadził ponad 100 wywiadów, m.in. z przyjaciółmi, z ojcem i z byłym mężem Amy. Ich obecność w filmie ogranicza się przede wszystkim do głosu z offu. Dzięki zebranym archiwaliom artystka cały czas jest obecna na ekranie.

"Amy" - TVP Kultura, godz. 23:40

