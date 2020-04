Program telewizyjny na czwartek, 2.04.2020. Co obejrzeć 2 kwietnia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami czwartek, 2 kwietnia 2020 roku. Macie dzisiaj ochotę na film, serial, a może program rozrywkowy? Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 2.04.2020.

Program tv na czwartek, 2 kwietnia 2020 r.:

Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

"Nasz nowy dom" - Polsat, godz. 20:05

Wojna w byłej Jugosławii dobiega kresu, ale sytuacja jest nadal napięta. W Bośni stacjonuje oddział majora Kellera, wchodzący w skład międzynarodowej misji pokojowej NATO. Dowództwo zakazuje żołnierzom wtrącania się w lokalne konflikty, ale major Keller ma inny pogląd na rolę sił pokojowych. Wraz ze swoimi żołnierzami udaremnia samosąd miejscowej ludności na milicjantach. Przełożeni nie pochwalają tego kroku. Do Bośni przylatuje z Polski major Kusz z rozkazem przejęcia dowództwa z rąk Kellera.

"Demony wojny wg Goi" - Ale kino+, godz. 20:10

Zamożny Jean Paul Getty jest uważany za tyrana i dusigrosza. Grupa przestępców pragnie skorzystać z jego bogactwa. Nieznani sprawcy porywają ukochanego wnuka Getty'ego i żądają wielomilionowego okupu za jego uwolnienie. Getty odmawia wypłacenia pieniędzy. Zrozpaczona matka porwanego, Gail, gotowa jest posunąć się do najbardziej desperackich czynów, aby wymusić na teściu zmianę decyzji. Czas mija, a zniecierpliwieni porywacze wykazują się coraz większą brutalnością. Wtedy pewien mężczyzna proponuje Gail pomoc.

"Wszystkie pieniądze świata" - TVP2, godz. 20:45

Czterdziestoletni kawaler, Eddie, nie stroni od rozrywek ani nie myśli o ożenku. Gdy poznaje miłą dziewczynę, ojciec i kolega namawiają go do zawarcia stałego związku. Już w czasie podróży poślubnej Eddie przekonuje się, że ślub był wielkim błędem. Na dodatek poznaje Mirandę - wymarzoną kobietę.

"Dziewczyna z moich koszmarów" - TVN 7, godz. 21:00

Zwariowana komedia parodiująca znane komedie romantyczne. "Komedia romantyczna" to historia wrażliwej Julii Jones, która spotkała wreszcie swojego księcia z bajki, Brytyjczyka Granta. Lecz zanim będą mogli powiedzieć tak i wyprawić swoje wielkie greckie wesele, będą musieli poznać swoich rodziców, a także zmierzyć się z piękną przyjaciółką Granta - Andy, która nie może pogodzić się z tym, że jej chłopak się żeni.

"Komedia romantyczna" - TV 4, godz. 21:40

Jeanne mieszka z narzeczonym, ale gdy ten wyjeżdża, dziewczyna postanawia wrócić do własnego mieszkania. Niestety, udostępniła je na kilka dni kuzynce, która przyjechała na egzaminy. Ponieważ jej pobyt się przedłuża, Jeanne nie ma gdzie się podziać. Przyjmuje zaproszenie Nataszy, która mieszka sama w mieszkaniu ojca, Igora. Mężczyzna często wyjeżdża służbowo, a wolne chwile spędza u sympatii, Eve. Natasza próbuje doprowadzić do zerwania jego znajomości z dziewczyną. Chciałaby, aby u jego boku zamiast Eve pojawiła się sympatyczna Jeanne.

"Opowieść wiosenna" - TVP Kultura, godz. 21:45

Nieśmiały i zagubiony 30-letni taksówkarz Jurek K. uważa się za pechowca i nieudacznika. Zdarza się jednak coś, co zmienia jego życie. Niezwykłe podobieństwo do płatnego zabójcy o pseudonimie Kiler sprawia, że Jurek zostaje aresztowany. Międzynarodowa sława kryminalisty zyskuje mu podziw i szacunek ludzi, z którymi przychodzi mu dzielić celę, policjantów i więziennej służby. Spotyka się też z zainteresowaniem płci przeciwnej. Gdy zostaje odbity przez gangsterów, którzy żądają od niego wykonania brudnej roboty, postanawia działać.

"Kiler" - TVN, godz. 22:30

Lee Gates, zwany "guru Wall Street", prowadzi show, w którym doradza ludziom, jak i w co inwestować pieniądze. Producentką programu jest Patty Fenn. Pewnego dnia do studia wpada Kyle Budwell, który przez wskazówki Gatesa stracił dorobek całego życia. Zdesperowany mężczyzna terroryzuje ekipę. Grozi, że jeśli wartość akcji, w które zainwestował, nie wzrośnie w ciągu doby, zabije Gatesa. Publiczność zamiera z przerażenia. Oglądalność show rośnie w rekordowym tempie.

"Zakładnik z Wall Street" - Polsat, godz. 23:10

Matt Stifler postanawia podtrzymać rodzinną tradycję. Na balu absolwentów wraz z kolegami skutecznie psują występ szkolnej orkiestry, za co on zostaje wysłany na karny obóz muzyczny. Na miejscu chłopak nie zamierza się nudzić. Postanawia zamontować sieć ukrytych kamer, sfilmować atrakcyjne koleżanki, a następnie opublikować film. Konkurs na najlepszy zespół i kompozytorskie stypendium niewiele go obchodzą. Tupet i spryt nie chronią go przed urokiem ambitnej Elyse, która staje się obiektem jego pożądania.

"American Pie: wakacje" - TV Puls, godz. 23:35

Sprawdź pełny program telewizyjny na czwartek, 2.04.2020 >>