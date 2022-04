Program telewizyjny na czwartek, 21.04.2022. Co obejrzeć w czwartek, 21.04.2022 w TV?

Czas na czwartek, 21 kwietnia 2022 roku. Dzisiaj w telewizji film z Tom Hanksem - "Terminal", ale i kolejny odcinek programu Katarzyny Dowbor, "Nasz nowy dom". Sprawdźcie, co jeszcze warto obejrzeć w TV. Oto program telewizyjny na czwartek, 21.04.2022.

Program tv na czwartek, 21 kwietnia 2022 r.:

Dwie trzydziestolatki z Los Angeles udowadniają, że to kobiety rządzą światem. Audrey jest uroczą i miłą dziewczyną, która unika ryzyka, w przeciwieństwie do swojej przyjaciółki Morgan, która jest szalonym wulkanem energii. Mimo różnic ich przyjaźń przetrwała wiele. Gdy okazuje się, że chłopak Audrey jest superagentem, kobiety wpadają w środek międzynarodowej afery i stają się celem wywiadów z całego świata. Chcąc ocalić życie, pod zmienioną tożsamością uciekają do Europy.

"Szpieg, który mnie rzucił" - TV Puls, godz. 20:00

Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w bardzo złych warunkach, zagrażających zdrowiu i życiu. To normalni, zwykli, dobrzy ludzie, którym w pewnym momencie życia wydarzyło się coś, co uniemożliwiło remont własnych czterech kątów. W najtrudniejszych chwilach do akcji wkracza ekipa programu. Architekt i kierownik budowy wspólnie z ekipą remontową podejmują się nadzwyczajnego zadania. W 5 dni wyremontują dom.

"Nasz nowy dom" - Polsat, godz. 20:05

Urszula błaga Darka, by zdradził jej plany Józka związane z Julcią i ewentualną przeprowadzką piłkarza za granicę. Zosia na nowo pomaga Sałatce w opiece nad córką, aż w końcu dziewczyna zdobywa się na wyznanie. Adam wciąż ukrywa się u Basi i ma do matki pretensje o to, że nie zgodziła się wyjechać z nim z kraju. Małgorzata dostaje wyniki mammografii, ale zamiast je odczytać, zaczyna planować egzotyczne wakacje. Tymczasem Jerzy zamartwia się o zdrowie żony.

"Barwy szczęścia" odcinek 2618. - TVP2, godz. 20:10

Porucznik Frank Drebin jest nieporadnym funkcjonariuszem policji w Los Angeles. Mężczyzna wraca do Miasta Aniołów z misji w Bejrucie, kiedy jego partner i najlepszy przyjaciel, detektyw Nordberg, został postrzelony podczas tajnej operacji. W wyniku prowadzonego dochodzenia Frank staje się podejrzliwy wobec szanowanego biznesmena Vincenta Ludwiga. Porucznik obawia się, że Ludwig planuje pozbawić życia brytyjską królową Elżbietę II, która przybyła do USA z oficjalną wizytą.

"Naga broń" - TV4, godz. 21:00

W Krzeszycach niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego i granicy z Niemcami działa niewielka pizzeria DaviOli, od trzech lat prowadzona przez Olę. Ten biznes to jej pierwsza przygoda z gastronomią, ale dużo nauczyła się od pizzermana, którego kiedyś zatrudniała. Niestety mężczyzna nie został tam na długo. Teraz pomaga jej przyjaciółka i grupa sporo młodszych znajomych, który przychodzą do pracy w kratkę, ponieważ grafik nie jest ustalony, podobnie jak godziny otwarcia pizzerii.

"Kuchenne rewolucje" - TVN, godz. 21:35

Wiktor Naworski leci z rodzinnej Krakozji do Nowego Jorku, gdzie ma do wypełnienia misję - ostatnią wolę ojca. Podczas podróży w jego ojczyźnie zachodzą poważne zmiany. Po wylądowaniu na nowojorskim lotnisku Wiktor dowiaduje się, że w Krakozji doszło do zamachu stanu. W związku z tym jego paszport stracił ważność, ponieważ kraj, z którego pochodzi, przestał formalnie istnieć, a obsługa lotniska nie chce go wypuścić do miasta. Od tego momentu jego domem jest terminal. Pewnego dnia Wiktor poznaje tu stewardesę Amelię Warren.

"Terminal" - Polsat, godz. 22:10

Ślub Kornela, ornitologa, który dzięki telewizji zyskuje niespodziewaną popularność, z piosenkarką Alicją, gwiazdą muzyki pop, ma być jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyskich sezonu. Panna młoda ucieka jednak sprzed ołtarza, rzucając się na oczach zgromadzonych w ramiona Sebastiana Tretyna. Tak zaczyna się męska libacja, pełen niespodzianek wieczór frustratów, kobieciarzy i tych, którzy nie potrafią korzystać z męskiego uroku. Wszyscy próbują odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czego naprawdę pragną kobiety.

"Testosteron" - TVN, godz. 22:40

Sprawdź pełny program TV na czwartek, 21.04.2022 >>