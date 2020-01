Program telewizyjny na czwartek, 23,01.2020. Co obejrzeć 23 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami czwartek, 23 stycznia 2020 roku. Czas na prawdziwy komediowy maraton! Będziecie mieć w czym wybierać! Sprawdźcie, co warto obejrzeć dzisiaj w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 23.01.2020.

Program tv na czwartek, 23 stycznia 2020 r.:

Nawrócony nowojorski mafioso Giovanni, który wydał kompanów FBI, został objęty programem ochrony świadków. Jako Fred Blake bezskutecznie próbował rozpocząć nowe życie. Ani on, ani jego żona i dzieci nie potrafią powstrzymać się przed stosowaniem przemocy w rozwiązywaniu problemów. W końcu rodzina trafia do francuskiej wioski pod opiekę agenta Stansfielda. Fred przedstawia się sąsiadom jako pisarz. Postanawia spisać wspomnienia, nie bacząc na to, że ich wydanie miałoby katastrofalne skutki. Tymczasem zdradzeni kompanii wpadają na jego trop.

"Porachunki" - TVN 7, godz. 20:00

Mary jest ambitna i pracowita. Uchodzi za atrakcyjną i wartościową dziewczynę, ale nie ma szczęścia w miłości. Ojciec postanawia wreszcie wyswatać córkę z jej dawnym znajomym, Massimo. Pewnego dnia bohaterka cudem unika wypadku. Nieznajomy, doktor Steve Edison, ratuje jej życie. Między nią a doktorem nawiązuje się przyjaźń, która wkrótce przeobraża się w mocniejsze uczucie. Dziewczyna czuje, że szczęście się do niej uśmiechnęło, ale wkrótce przeżywa szok. Steve jest narzeczonym Fran, klientki, dla której Mary przygotowuje przyjęcie weselne.

"Powiedz tak" - TV Puls, godz. 20:00

Rok 2001. Gracz giełdowy Gordon Gekko wychodzi z więzienia po odsiedzeniu 8-letniego wyroku za oszustwa. Pozbawiony kapitału mężczyzna nie ma szans na powrót do świata finansjery. Poświęca się pisaniu i promocji książki. W 2008 r. zgłasza się do niego chłopak jego córki, Jake Moore. Młody makler jest załamany samobójstwem pracodawcy, założyciela banku Keller Zabel Investments. Plotki o długach firmy spowodowały zniżkowanie akcji, które Bretton James kupił po minimalnej cenie. Jake oczekuje od Gekko pomocy w doprowadzeniu spekulanta do upadku.

"Wall Street: pieniądz nie śpi" - Ale kino+, godz. 20:10

Philippe Petit jest ulicznym artystą, który marzy o wielkiej sławie. Chciałby zostać linoskoczkiem i zachwycać widownię. Rodzice nie chcą wspierać jego pomysłu, dlatego chłopak opuszcza dom i jedzie do cyrku zarządzanego przez Papę Rudy'ego. Z biegiem lat Philippe ma coraz większe ambicje. Pewnego dnia postanawia pokonać na linie drogę między dwoma najwyższymi budynkami na świecie - wieżami World Trade Center. Z pomocą bliskich i przypadkowo poznanych w Nowym Jorku osób udaje mu się osiągnąć upragniony cel.

"The Walk. Sięgając chmur" - TVP2, godz. 20:45

Tom traktuje kobiety przedmiotowo. Wyjątkiem jest długoletnia i platoniczna przyjaźń z malarką Hanną. Gdy przyjaciółka wyjeżdża służbowo na kilka tygodni do Szkocji, Tom uświadamia sobie, jak bardzo mu jej brakuje. Tymczasem kobieta po powrocie oznajmia, że zaręczyła się z przystojnym i bogatym Szkotem, planuje ślub i przeprowadzkę do kraju przyszłego męża. Zrozpaczony Tom z ciężkim sercem zgadza się zostać jej drużbą, wierząc, że być może do tego czasu jakoś uda mu się odwieść ukochaną od małżeńskich planów.

"Moja dziewczyna wychodzi za mąż" - Polsat, godz. 21:05

35-letni John Bennett chce się ustatkować. Znalazł dziewczynę, Lori, z którą chce spędzić resztę życia. Problem polega na tym, że mężczyzna nie potrafi rozstać się z misiem, którego dostał w dzieciństwie pod choinkę. Mały John pragnął, by pluszak ożył i tak się stało. Od tej pory Ted i John są nierozłączni. Lubią napić się razem piwa, zapalić i lekceważyć obowiązki. Ted sprowadza dziewczyny do domu Lori, bywa cyniczny i złośliwy. Lori ma dość życia w trójkącie i stawia Johnowi ultimatum.

"Ted" - TVN, godz. 22:30

Laureat Oscara, scenarzysta Keith Michaels, mimo serii niepowodzeń pozostaje pewnym siebie bufonem. Cierpiący na brak gotówki, pozbawiony kontaktu z synem rozwodnik przechodzi kryzys twórczy. Przyjmuje pracę wykładowcy na kursie pisania scenariuszy w prowincjonalnym Binghamton. Prowadzona przez niego selekcja chętnych do uczestniczenia w zajęciach polega na przyjęciu ładnych kobiet i brzydkich mężczyzn. Pierwszym podbojem Keitha jest Karen, która widzi w wykładowcy przepustkę do Hollywood. Wkrótce mężczyzna ulega czarowi jednej ze studentek.

"Scenariusz na miłość" - Polsat, godz. 23:15

