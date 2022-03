Program telewizyjny na czwartek, 24.03.2022. Co obejrzeć w czwartek 24 marca w TV?

Przed nami czwartek, 24 marca. Dzisiaj w telewizji czekają na was kultowe produkcje i programy rozrywkowe, z których wybraliśmy dla was najciekawsze propozycje. Jest w czym wybierać! Zobaczcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 24.03.2022.

Program tv na czwartek, 24 marca 2022 r.: Marisa Ventura po rozwodzie samotnie wychowuje syna, zarabiając na życie jako pokojówka luksusowego hotelu Beresford na Manhattanie. Podczas sprzątania apartamentu Caroline Lane, damy z wyższych sfer, Marisa mierzy dla zabawy jej suknię. Wygląda w niej przepięknie i tak odmieniona natyka się na innego hotelowego gościa. Jest nim kandydat do senatu, wschodząca gwiazda polityki, prawnik Chris Marshall. Po wspólnym spacerze, a potem kolacji, podczas której obie strony wielce przypadły sobie do gustu, Marisa nie potrafi sprostować pomyłki.

"Pokojówka na Manhattanie" - TV Puls, godz. 20:00 W najnowszym 4. sezonie, ekipa programu znów wyruszy w Polskę, by spieszyć z pomocą najbardziej potrzebującym. W kolejnym odcinku Katarzyna Dowbor decyduje się pomóc samotnie wychowującej dzieci Jadwidze, która mieszka w starym domu we wsi Opactwo. Budynek nie ma łazienki i wymaga remontu.

"Nasz nowy dom" - Polsat, godz. 20:05 Wnuczka gangstera o pseudonimie Gubernator zaginęła. Przestępca potrzebuje godnego zaufania człowieka, który odnajdzie dziewczynę. Wybiera kryminalistę, dla którego to zlecenie jest szansą na odzyskanie wolności. Hero przyjmuje ofertę i wkracza do tajemniczego Ghostland.

"Więźniowie Ghostland" - Canal+, godz. 21:00 W 150-tysięcznym Olsztynie, stolicy Warmii, mieści się lokal "Calabria". Warmia, która przyciąga ciekawą historią i pięknym naturalnym krajobrazem, nie jest szczęśliwa dla Moniki i Daniela, którzy nie mogąc doczekać się klientów, wpadli już w desperację i długi. Serwują domowe obiady, włoskie makarony, sushi i pizzę, ale żadne z tych dań nie przypadło do gustu mieszkańcom ani turystom. W końcu Daniel postanowił oddać los restauracji w ręce Magdy Gessler.

"Kuchenne rewolucje" - TVN, godz. 21:35 Franz Maurer i grupa jego kolegów z SB, zostają poddani weryfikacji i przeniesieni do służby policji. W trakcie akcji, podczas której mają zatrzymać gang złodziei samochodów, ginie trzech z nich. Franz wie, że gra idzie o wyższą stawkę niż kradzione samochody. Domyśla się też, kto stoi za całą tą sprawą - tak otwarcie przeciw policji mogli wystąpić tylko jego byli koledzy po fachu...

"Psy" - Stopklatka, godz. 21:45 Bracia Seth i Richard Gecko są zepsutymi do szpiku kości przestępcami. Po jednej ze swoich krwawych eskapad postanawiają uciec do Meksyku. Po drodze udaje im się zgarnąć zakładników - byłego pastora i dwójkę jego dzieci. Bez problemu przekraczają granicę. Bracia docierają do nocnego klubu o nazwie Titty Twister. Pech chce, że okazuje się on siedzibą wampirów.

"Od zmierzchu do świtu" - Paramount Channel, godz. 23:00