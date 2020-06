Program telewizyjny na czwartek, 25.06.2020. Co obejrzeć w czwartek, 25 czerwca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami czwartek, 25 czerwca 2020 roku, który zapowiada się iście komediowo! Z pewnością wielu z Was znajdzie coś dla siebie! Macie ochotę na film? Serial? A może program rozrywkowy? Do wyboru, do koloru! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 25.06.2020.

Program tv na czwartek, 25 czerwca 2020 r.: Nowojorska prawniczka Carly Whitten ma ścisłe zasady dotyczące związków. Gdy poznaje Marka Kinga, zakochuje się w nim. Pewnego dnia postanawia zrobić mu niespodziankę. Jedzie do jego domu w Connecticut. Drzwi otwiera żona Marka, Kate. Jest zszokowana, że mąż ją zdradza. Carly jest wściekła, że dała się oszukać. Kobiety zaprzyjaźniają się. Postanawiają dokonać zemsty. Pomaga im Amber, kolejna kochanka mężczyzny. Wspólne przygotowywanie planu działania zbliża do siebie trzy kobiety.

"Inna kobieta" - Polsat, godz. 20:00 Po miażdżącym ataku na siedzibę służb specjalnych, spełnia się największe marzenie ich analityka Maxwella Smarta. Zostaje awansowany do pracy w terenie u boku równiej uroczej co zabójczej Agentki 99. Brak doświadczenia Smart rekompensuje szpiegowskimi gadżetami i entuzjazmem, którego musi mu wystarczyć, aby powstrzymać zagładę świata szykowaną przez terrorystów z grupy KAOS.

"Dorwać Smarta" - TVN 7, godz. 20:00 Frances, nazywana przez przyjaciół Baby, spędza wakacje z rodzicami i siostrą w jednym z ośrodków wczasowych. Jest znudzona. Towarzystwo egoistycznych snobów nie odpowiada wrażliwej dziewczynie. Baby przypadkowo poznaje młodego tancerza Johnny'ego Castle'a. Okazuje się, że jego partnerka Penny nie może mu towarzyszyć podczas zbliżającego się konkursu, ponieważ zaszła w ciążę. Frances postanawia ją zastąpić.

"Dirty Dancing" - TV Puls, godz. 20:00 Nowy Jork, lata pięćdziesiąte XX wieku. Anne Deveraux dochodzi do wniosku, że jej mąż nigdy nie zapewni jej ani dzieciom stabilizacji i postanawia od niego odejść. Wraz z nastoletnimi synami wyrusza w podróż na poszukiwania nowego miejsca do życia oraz wymarzonego mężczyzny.

"Zawsze tylko ty" - TVP2, godz. 20:10 Hindus Taj postanowił kształcić się na renomowanym brytyjskim Camden University. Początki nie należą jednak do najłatwiejszych, bo studenci z wyższych sfer dają mu odczuć, gdzie jest jego miejsce i jak wiele mu brakuje, żeby im dorównać. Taj nie zamierza się jednak poddać i z humorem realizuje wizję studiów wśród arystokratycznego towarzystwa, zjednując sobie przy tym wielu przyjaciół i konkurując z Pipem, liderem przeciwnego bractwa.

"Wieczny student II" - TV 4, godz. 21:00 Hania to początkująca dziennikarka. Wiedzie spokojne życie i właśnie przygotowuje się do ślubu. Sytuacja zmienia się za sprawą powrotu do kraju znanego tancerza i choreografa - Jana Kettlera. To ojciec Hani, który przed laty porzucił jej matkę. Aby dowiedzieć się czegoś o tacie, dziewczyna zapisuje się na prowadzony przez niego kurs tańca. Tam poznaje Wojtka, marzącego o karierze na Broadwayu. Tych dwoje zakochuje się w sobie. Przed Hanią jednak pozostaje perspektywa zbliżającego się ślubu.

"Kochaj i tańcz" - TVN, godz. 22:00 Meryl i Paul Morganowie, znudzone sobą nowojorskie małżeństwo w średnim wieku, postanawiają w końcu się rozstać. Pojawia się jednak niespodziewana przeszkoda - oboje stają się świadkami morderstwa. Co gorsza, zabójca ich widział. Ponieważ grozi im śmiertelne niebezpieczeństwo, w ramach programu ochrony świadków FBI przenosi ich do małego miasteczka w stanie Wyoming. Para nowojorczyków musi sobie teraz poradzić nie tylko z dziką przyrodą, ale również z własnym towarzystwem.

"Słyszeliście o Morganach?" - Polsat, godz. 22:20