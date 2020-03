Program telewizyjny na czwartek, 26.03.2020. Co obejrzeć w czwartek, 26 marca w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Co obejrzeć w telewizji w czwartek, 12.03.2020? W programie TV na czwartek, m.in. nowe odcinki programów rozrywkowych, a także takie filmy jak "Fighter" czy "Jack Strong". Sprawdź najciekawsze pozycje z programu telewizyjnego na czwartek, 12 marca 2020 roku!

Program tv na czwartek, 26 marca 2020 r.:

Uczestnicy muszą zrobić wszystko, by znaleźć i rozkochać w sobie partnera. Zadanie to nie będzie łatwe, ponieważ że co tydzień w hotelu pojawiać się będą nowi lokatorzy, którzy postarają się podbić serca tych, którzy już w nim mieszkają. Na zwycięzcę czeka duża nagroda - 100 tysięcy złotych.

"Hotel Paradise" - godz. 20:00 w TVN7

W podlaskiej wsi Kuzie mieszka pani Danuta wraz z dwudziestosiedmioletnią córką Weroniką, która cierpi na porażenie mózgowe. W ich domu nie ma ogrzewania, a łazienka nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ekipa programu chce, żeby nie tylko rodzinie żyło się łatwiej, ale także, żeby Weronika mogła być bardziej samodzielna.

"Nasz nowy dom" - godz. 20:05 w Polsacie

Do księdza przychodzi Małgosia, która prosi go o pomoc w odnalezieniu Pawła, jej najmłodszego brata. Załamana dziewczyna szuka pomocy również w innym miejscu - u jasnowidza Karasia. Niespodziewanie bez śladu znika też inna osoba - babcia Lucyna! Czy Mateusz i policja zdołają odnaleźć zaginionych?

"Ojciec Mateusz" odc. 295 - godz. 20:35 w TVP1

Micky Ward jest bokserem wagi półśredniej, lecz na życie zarabia... zamiatając ulice. Przegrał ostatnie trzy walki, doskwierają mu także problemy rodzinne. Razem z przyrodnim bratem wpada jednak na szalony pomysł - chce zdobyć mistrzowski pas. Droga do sukcesu będzie jednak okupiona wieloma cierpieniami...

"Fighter" - godz. 20:45 w TVP2

Trzy lata po tym, jak Mike zakończył karierę striptizera, pozostali członkowie Kings of Tampa także są gotowi poszukać sobie nowego zajęcia. Chcą to jednak zrobić w swoim stylu - wystąpić w Myrtle Beach ostatni raz i zaprosić na scenę Magic Mike'a. W drodze na ostatnie przedstawienie opanowują nowe ruchy i na różne sposoby rozprawiają się z przeszłością.

"Magic Mike XXL" - godz. 21:00 w TVN7

Pod naciskiem Anki Stasiek przyznaje, że to on zabrał jej pieniądze. Nie chce jednak wyznać do czego były mu potrzebne. Matka znajduje na jego telefonie niepokojące nagranie. Tymczasem Hania sprawia coraz więcej problemów wychowawczych. Inga musi poprosić o pomoc Dorotkę. Zuza nie chce niepokoić Stefy i ukrywa przed nią, że rzuciła pracę.

"Przyjaciółki" odc. 174 - godz. 21:10 w Polsacie

Major Ryszard Kukliński odkrywa, że Związek Radziecki rozważa atak nuklearny na kraje NATO, który może wywołać wojnę zagrażającą także Polsce. Postanawia poinformować o tym wywiad USA. Do kontaktów z nim zostaje wyznaczony Daniel, agent CIA. Pod pseudonimem Jack Strong Kukliński rozpoczyna niebezpieczną grę.

"Jack Strong" - godz. 22:35 w TVN

Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news

Sprawdź pełny program telewizyjny na czwartek, 26.03.2020 >>