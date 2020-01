Program telewizyjny na czwartek, 30.01.2020. Co obejrzeć 30 stycznia w TV? [PROGRAM TV, HITY DNIA]

Przed nami czwartek, 30 stycznia 2020 roku. Dzisiaj czeka na was prawdziwa filmowa uczta pod postacią doskonałych komedii i poruszających dramatów. Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 30.01.2020.

Program tv na czwartek, 30 stycznia 2020 r.:

Lloyd, szofer limuzyny, marzy o kobiecie, która będzie podzielać jego poglądy. Pewnego dnia wiezie na lotnisko Mary, piękną kobietę z wyższych sfer. Podczas jazdy zwierza się pasażerce z najskrytszych marzeń, a ona słucha go z uwagą i milczy. Lloyd jest przekonany, że trafił wreszcie na wymarzoną partnerkę. Gdy docierają na lotnisko, szofer z rozrzewnieniem śledzi każdy jej krok. Zauważa, że dziewczyna zostawia na lotnisku teczkę. Postanawia wykorzystać okazję. Nie wie, że w teczce znajduje się okup za porwanego męża Mary.

"Głupi i głupszy" - TVN 7, godz. 20:00

Historia młodej i pięknej Amy Mitchell, która odbierana jest przez wszystkich jako perfekcyjna pani domu. W rzeczywistości kobieta ma już dość bycia chodzącym ideałem. Pod wpływem wyzwolonych przyjaciółek porzuca gary oraz pieluchy, a kuchenny fartuch zamienia na seksowną sukienkę.

"Złe mamuśki" - TV Puls, godz. 20:00

Po krwawym zamachu bombowym w Danii postępuje radykalizacja społeczeństwa i pojawiają się napięcia na tle etnicznym. Zbliżają się wybory parlamentarne. Polityk Martin Nordahl, przewodniczący ruchu narodowego, podsyca nastroje ksenofobiczne. Ugrupowanie o skrajnych poglądach ma rosnące szanse na wygraną. 19-letni chłopak pochodzenia arabskiego, Zakaria, obawia się o bezpieczeństwo swojej rodziny. Postanawia dołączyć do radykalnej organizacji islamskiej. Zaprzyjaźnia się z Alim. Młodzi ludzie nie dostrzegają, że są narzędziem w czyichś rękach.

"Synowie Danii" - Ale kino+, godz. 20:25

Orkiestra symfoniczna przygotowuje się do ważnego koncertu. Między artystami dochodzi do wielu nieporozumień. Każdy z muzyków jest indywidualistą i ma własny styl pracy. Członków zespołu próbuje przywołać do porządku niemiecki dyrygent, który doskonale zdaje sobie sprawę, że aby występ odniósł sukces, muzycy muszą ze sobą współpracować.

"Próba orkiestry" - TVP Kultura, godz. 20:35

Rok 1874, carska Rosja. Anna ma wszystko, o czym może marzyć kobieta - jest żoną wysokiego urzędnika państwowego Karenina, urodziła syna. Gdy udaje się do Moskwy w odwiedziny do brata, Obłońskiego, w podróży poznaje hrabinę Wrońską, którą na stacji odbiera syn - młody, przystojny oficer kawalerii. Zostają sobie przedstawieni i od tej chwili nie mogą przestać o sobie myśleć. By odzyskać równowagę, Karenina wraca do Petersburga, do męża, ale Wroński podąża za nią. Romans wstrząsa miejscową socjetą.

"Anna Karenina" - TVP 2, godz. 20:45

Gwiazda reklamy chce zerwać z promocją sprzętu sportowego i zająć się diamentami. Aby zdobyć kontrakt w tej branży, mężczyzna zakłada się z szefem, że w ciągu dziesięciu dni rozkocha w sobie nowo poznaną dziewczynę. Wybór pada na Andie, redaktor kobiecego pisma. Ben nie wie, że stał się również obiektem zakładu. Dziennikarka na użytek artykułu podczas dziesięciu randek ma popełnić wszystkie typowe kobiece błędy i w ten sposób zakończyć obiecującą znajomość. Realizacja obu planów okazuje się niezmiernie trudnym zadaniem.

"Jak stracić chłopaka w 10 dni" - Polsat, godz. 21:05

Boston. John jest po rozwodzie, a miś Ted postanowił się ustatkować. Jego żoną jest urocza kasjerka Tami-Lynn. Para planuje dziecko. Na drodze do ich szczęścia stają władze stanowe, które nie uznają Teda za pełnoprawnego obywatela. Ten postanawia pozwać stan Massachusetts. Pomagają mu w tym John oraz urocza i niestroniąca od używek prawniczka Samantha L. Jackson. Ich starania kończą się porażką. Nie pozostaje im nic innego, jak tylko podróż do Nowego Jorku i zatrudnienie legendarnego adwokata specjalizującego się w prawach cywilnych, Meighana.

"Ted 2" - TVN, godz. 22:30

