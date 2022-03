Program telewizyjny na czwartek, 31.03.2022. Co obejrzeć w czwartek, 31 marca w TV?

Przed nami czwartek, 31 marca 2022 roku. Dzisiaj w telewizji czekają na was doskonałe filmy i seriale, a także gala rozdania Wiktorów! Sprawdźcie, co warto dzisiaj obejrzeć w TV! Oto program telewizyjny na czwartek, 31.03.2022.

Program tv na czwartek, 31 marca 2022 r.:

Opowieść o artyście-dźwiękowcu, Philipie, który na prośbę przyjaciela usiłuje nadać ostateczny kształt niedokończonemu filmowi o Lizbonie.

"Lisbon Story" - TVP Kultura, godz. 20:05

Od ponad 30 lat Wiktory to jeden z najbardziej prestiżowych plebiscytów na wyróżniające się osobowości medialne. Nagrody przyznawane w kilkunastu kategoriach są świadectwem szczególnego uznania dla tych, którzy zapisali się w pamięci telewidzów i internautów. Gala powraca do TVP, by stać się świętem środowiska medialnego. Odbędzie się w Ufficio Primo w Warszawie, a poprowadzą ją Agata Konarska i Marek Bukowski. Galę uświetnią występy wykonawców polskich i zagranicznych.

"Gala wręczenia nagród Wiktory 2021" - TVP 1, godz. 20:10

Kiedy pewnego dnia na plebanię w Sandomierzu wkracza niezapowiedziany ks. Tomasz z gosposią, organistą, kościelnym i informuje, że od dziś to on będzie pełnił obowiązki proboszcza, wydaje się, że musiała zajść fatalnapomyłka. Zastępujący biskupa ks. Jacek, zamiast wyjaśnić całe zajście, kieruje ojca Mateusza do zakładu karnego, gdzie właśnie zaczyna się nowatorski program resocjalizacyjny. Mateusz z pokorą przyjmuje nowe wyzwanie i niemal od razu angażuje się w rozwiązanie kryminalnej zagadki, w którą wplątani mogą być i osadzeni, i pracownicy więzienia.

"Ojciec Mateusz" odcinek 347 - TVP 2, godz. 20:55

12 ostatnich godzin życia Jezusa z Nazaretu. Narrację przeplatają sceny retrospektywne z młodości Chrystusa. Początek ery nowożytnej. Jezus modli się w Ogrodzie Getsemani. Razem z nim są uczniowie. To okazja dla Judasza z Kariotu, by wydać nauczyciela żydowskim duchownym, którym nie na rękę są jego nauki. Arcykapłani domagają się od namiestnika cesarza najwyższego wymiaru kary dla pojmanego przestępcy - Jezus ma ponieść śmierć przez ukrzyżowanie. Piłat pozostawia decyzję Hebrajczykom: czy dać wolność Jezusowi, czy mordercy Barabaszowi.

"Pasja" - TV 4, godz. 21:00

Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest ojciec (Jan Peszek) - nieustająco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego zachowanie. Lekarstwem na bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii - Dorota (Anna Smołowik). Okaże się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą…

"Juliusz" - TVN, godz. 22:40

